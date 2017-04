Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sebastian Vettel je v lovu na peti naslov svetovnega prvaka. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pri Mercedesu zaradi Ferrarija sprejeli moštveni dogovor

Bosta Ferrarija v Sočiju izkoristila kvalfikacije?

30. april 2017 ob 12:13

Soči - MMC RTV SLO

V Sočiju se danes ob 14.00 začenja četrta dirka formule ena za svetovno prvenstvo. Prvič po devetih letih bosta iz prve vrste začela oba Ferrarija.

Na kvalifikacijah je Sebastian Vettel za slabih šest stotink ugnal Kimija Räikkonena, manj kot desetinko je zaostal še Valtteri Botas. Iz druge vrste bo dirko začel še en voznik Mercedesa Lewis Hamilton.

Posebna zgodba pri Mercesesu je sprememba politike moštvenih pravil. V času dvojca Hamilton - Nico Rosberg ni bilo odločitev iz boksov, z rastjo forme Ferrarija pa se je zdaj to spremenilo. "Prejšnja leta smo bili dominantni, zato nismo imeli zunanjega nasprotnika. Po prvih treh letošnjih dirkah se je to spremenilo. Ferrari je resen tekmec. Vettel je na naši ravni. Naša nova usmeritev je torej, če ima eden od voznikov težave in ne more voziti hitreje od sovoznika, ga ne sme ovirati. To ni ravno ukaz," je spremembo opisal neizvršni predsednik Niki Lauda.

Naslednja dirka bo 14. maja v Barceloni.

VN Rusije, štartna mesta: 1. S. VETTEL Ferrari 2. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 3. V. BOTTAS Mercedes 4. L. HAMILTON Mercedes 5. D. RICCIARDO Red Bull 6. F. MASSA Williams 7. M. VERSTAPPEN Red Bull 8. N. HÜLKENBERG Renault 9. S. PEREZ F. India 10. E. OCON F. India

