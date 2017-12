Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tehnika teka bo učinkovitejša, kadar bo gleženj dovolj gibljiv. Foto: Reuters

Primerna gibljivost gležnja prinaša užitek v gibanju

Gregor Jenko v pogovoru z Uršulo Majcen

11. december 2017 ob 22:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

"Kdor se zna gibati, uživa v gibanju," pravi član strokovnega odbora fitnes zveze Gregor Jenko, ki ugotavlja, da se ljudje sploh ne znajo kakovostno gibati.

"Govorimo o osnovnih držah, hoji, pobiranju predmetov s tal. Nikjer nihče tega ne uči, je pa to popolnoma osnovno, in to pri nas počnemo - učimo ljudi funkcionalnega gibanja, funkcionalnih drž, to pomeni kakovostnega gibanja. V tem vidim prihodnost, ker je danes veliko ljudi, ki se premalo giba, če pa se, se gibljejo napačno, neučinkovito, zato je tudi toliko poškodb pri športu."

"Kdor se zna gibati, uživa v gibanju. Kronične bolečine lahko z gibanjem pozdravimo oziroma odpravimo vzroke. Ne da zgolj blažimo posledice, kar naredijo protivnetna sredstva, ampak poskušamo za vedno odpraviti vzroke. Če ima nekdo težave z bolečinami v kolenu, lahko z učinkovitostjo gibanja, uporabo kolen pri gibanju, teku, hoji, počepih, izboljšamo mehaniko gibanja in odpravimo bolečino v kolenu in to dejansko delamo brez vnosov razno raznih sredstev, mazil. Zato v tem vidim veliko prihodnost."

Gregor Jenko je v pogovoru z Uršulo Majcen za oddajo Minute za rekreacijo na Radiu Slovenija še poudaril, da ima veliko odraslih pomanjkljivo gibljiv gleženj: "To je prvi kontakt s tlemi in če gleženj ni gibljiv, potem koleno, kolk, hrbtenica ... to kompenzirajo in se ne moremo gibati učinkovito. Potem tudi tehnika teka, počepa, izpadnega koraka ni učinkovita in zato moramo delati na tem, da gleženj spravimo v tiste normative gibljivosti, kar nam je bilo dano ob rojstvu. Ko nam to uspe, ko je gibljivost polna, to pomeni boljšo mehaniko, večjo lahkotnost in večji užitek v gibanju."

Kako do gibljivejšega gležnja, lahko slišite v spodnjem posnetku.

VIDEO Kdor se zna gibati, uživa v gibanju

T. O.