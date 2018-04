Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Ander Herrera je odločil prvo polfinalno tekmo na Wembleyju. Foto: Reuters Dele Alli je poskrbel za vodstvo Tottenhama. Foto: Reuters Maurucuo Pochettino je moral znova čestitati Joseju Mourinhu. Foto: Reuters Alexis Sanchez je bil najboljši igralec tekme. Foto: Reuters Dodaj v

Rdeči vragi še upajo na lovoriko - Herrera zadel za finale Pokala FA

V nedeljo se bosta pomerila Chelsea in Southampton

21. april 2018 ob 18:15,

zadnji poseg: 21. april 2018 ob 20:09

London - MMC RTV SLO

Wembley ta konec tedna gosti obe polfinalni tekmi Pokala FA. Na prvem srečanju je Manchester United premagal Tottenham z 2:1 in še upa na lovoriko v letošnji sezoni.

V nedeljo se bosta srečala še Chelsea in Southampton. Finalna tekma bo v tem templju nogometa na sporedu 19. maja. Rdeči vragi so v Premier ligi na drugem mestu, tudi v naslednji sezoni bodo igrali v Ligi prvakov. Jose Mourinho bi rad tudi še obogatil vitrino kluba in edina priložnost je Pokal FA. Rdeči vragi so se že 20. prebili v finale in s tem izenačili rekord Arsenala. Čez mesec dni bodo lovili 13. naslov.

Alli kronal odličen štart Tottenhama

Londončani so povedli v 11. minuti, ko je Christian Eriksen ušel po desni strani in podal pred vrata, kjer je Dele Alli z drsečim štartom z bližine zatresel mrežo. Obramba Manchester Uniteda je bila prepočasna, David de Gea pa nemočen.

Sanchez izenačil z glavo

V 24. minuti je veliko napako naredil Moussa Dembele, žogo mu je odvzel Paul Pogba in nato z leve strani sijajno podal v kazenski prostor, kjer je Alexis Sanchez z glavo ukanil Michela Vorma. Tottenham je bil bolj nevaren v prvem polčasu, v sodnikovem dodatku je Eric Dyer zadel levo vratnico.

Herrera mož odločitve

Odločitev je padla v 62. minuti, ko je Romelu Lukaku zaposlil Anderja Herrero, ki je z natančnim diagonalnim strelom s 15 metrov z desno nogo zatresel mrežo. V zadnje pol ure so izbranci Mauricia Pochettina jalovo pritiskali, a velike priložnosti za izenačenje si niso priigrali.

Tottenham je imel večjo posest (64:36 %) in tudi strel več (13:12), v okvir vrat pa je sprožil le dvakrat, zato de Gea ni imel veliko dela.

Po zmagi v Pokalu FA leta 1991 na starem Wembleyju Tottenham nima sreče v tem prestižnem tekmovanju. Polfinale je izgubil že osmič zapored.

Mourinho: V tej sezoni smo prejeli preveč kritik

"Zaslužili smo si zmago. Res je imel Tottenham večjo posest, a mi smo bili precej bolj nevarni večji del tekme. Zelo zadovoljen sem z igro v drugem polčasu, daljši pogovor med odmorom je prišel prav. Mislim, da smo v letošnji sezoni prejeli preveč kritik. V Premier ligi smo na drugem mestu, po dveh lovorikah v lanskem letu imamo znova priložnost čez mesec dni," je pojasnil Mourinho.

Pochettino je bil seveda zelo razočaran: "Vsak poraz boli, ta pa še posebej. Razočaranje v garderobi je ogromno. V prvem polčasu smo bili precej boljši, vendar tega nismo kronali z več zadetki. Manchester United je odlično odigral v obrambi, težko jih je bilo prebiti. Zdaj nam preostane boj za četrto mesto v Premier ligi. Zavedam se, da si navijači želijo lovorike, a konkurenca v Angliji je izejmna in to je zares težka naloga."

Polfinale, London, Wembley:

MANCHESTER UNITED - Tottenham 2:1 (1:1)

84.667; Sanchez 24., Herrera 62.; Alli 11.

Manchester United: De Gea, Valencia (80./Darmian), Smalling, Jones, Young, Herrera, Matić, Pogba, Lingard (83./Rashford), Lukaku, Sanchez (96./Fellaini).

Tottenham: Vorm, Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies (68./Lucas Moura), Dier, Dembele (78./Wanyama), Eriksen, Alli, Son (86./Lamela), Kane.

Sodnik: Anthony Taylor



Nedelja ob 16.00:

CHELSEA - SOUTHAMPTON





Finale bo 19. maja na Wembleyju.

A. G.