Risi drago prodali svojo kožo v Sankt Peterburgu

Rusi v končnici strli odpor žilavih Slovencev

29. april 2017 ob 18:12

Sankt Peterburg - MMC RTV SLO

Slovenska hokejska reprezentanca je v soboto izgubila pripravljalno tekmo proti ruski izbrani vrsti do 25 let. V Sankt Peterburgu je bilo 5:3 za gostitelje.

Ti so sredi druge tretjine vodili že s 3:0, na odmor so odšli s prednostjo dveh zadetkov (4:2). Slovenci se niso dali, po golih Boštjana Goličiča - to je bil zanj jubilejni stoti nastop za reprezentanco -, Jana Muršaka in Aleša Mušiča so zaostanek zmanjšali na -1, v končnici tekme so izid poskušali poravnati s šestimi igralci na ledu, a jim ni uspelo. Minuto in sedem sekund pred koncem srečanja je vse dvome o zmagovalcu s strelom v prazno mrežo razblinil Maksim Šalunov.

Za najkoristnejšega igralca v slovenski ekipi je bil izbran Muršak.

več sledi ...

Pripravljalne tekme, Sankt Peterburg

RUSIJA (U-25) - SLOVENIJA

5:3 (2:0, 2:2, 1:1)

Šalunov 7., 59., Sanikov 13., Ilienko 31., Barabanov 38.; Goličič 35., Muršak 40.,Mušič 45.

Mitja Lisjak