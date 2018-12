Dodaj v

Saalbach bo po novem gostil še moški slalom

Dve tekmi naslednji teden

12. december 2018 ob 14:05,

zadnji poseg: 12. december 2018 ob 15:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Saalbach pred začetkom sezone ni bil v koledarju sezone alpskih smučarjev, po novi menjavi pa bo naslednji teden gostil kar dve tekmi.

Marcel Hirscher je dobil edini slalom v letošnji sezoni. Foto: Reuters

Najprej bo v sredo, 19. decembra, gostil veleslalom, ki bi ga moral gostiti Sölden, dan pozneje pa bo na tem prizorišču še slalom, ki bi ga moral organizirati Val d'Isere.

Spremenjen je tudi ženski koledar. Hitre discipline so se iz Val d'Isera zaradi pomanjkanja snega preselile v italijanske Dolomite, kjer bo pestro že konec tega tedna. V petek in soboto bosta v Val Gardeni moška superveleslalom in smuk, v nedeljo bo v bližnji Alta Badii moški veleslalom in dan pozneje še paralelni veleslalom.

Moška karavana bo tako imela le en dan premora, da se bo iz Alta Badie preselila v Saalbach. Z novim terminom tekem so organizatorji nekoliko zagodli tekmovalkam in tekmovalcem, ki tekmujejo tako v hitrih kot tudi tehničnih disciplinah.

Ženski preizkušnji v veleslalomu in slalomu sta namreč v Franciji Courchevelu na sporedu že 21. in 22. decembra. Že prej pa bodo tekmovale tekmovalke v hitrih disciplinah ‒ njihova sezona se bo nadaljevala 18. in 19. decembra, ko bosta v Val Gardeni prvič po letu 1975 na sporedu ženski tekmi za svetovni pokal.

Do konca leta se bo nato zvrstilo še nekaj tekem. Madonna di Campiglio bo 22. decembra gostila moški slalom, 28. in 29. decembra bosta v Semmeringu ženska slalom in veleslalom. V Bormiu pa bosta ob koncu leta na sporedu še moška smuk in superveleslalom.

Na novega leta dan bo Oslo gostil paralelno mestno tekmo, nato pa se začenja nori januar s tekmami v Zagrebu, Flachauu, St. Antonu, Adelbodnu, Kronplatzu, Wengnu, Cortini d'Ampezzo, Kitzbühlu, Garmisch-Partenkirchnu, kjer se bodo ustavili tako ženske kot moški, in Schladmingu. Zadnja (ženska) preizkušnja pred svetovnim prvenstvom v Areju na Švedskem bo 1. in 2. februarja Maribor z Zlato lisico.



S. J.