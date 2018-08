V Portorožu naslednje leto spet čas za ženski tenis?

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenski ženski tenis je v vzponu, nosilka novega vala pa je Tamara Zidanšek, trenutno 74. igralka sveta. Foto: BoBo Sorodne novice V Portorožu izpadel branilec naslova Stahovski Dodaj v

10. avgust 2018 ob 09:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Letošnji teniški challenger v Portorožu je, kar se tiče slovenskih nastopov, dosegel dno, tako da je vedno bolj jasno, da je spet čas za organizacijo ženskega turnirja.

Portorož je že vrsto let teniška prestolnica Slovenije. Od leta 2005 do 2010, je gostil ženski turnir serije WTA, nato je dve leti sameval in letos gostil šesto izvedbo moškega challengerja Zavarovalnica Sava. Vsi štirje slovenski igralci, ki so nastopili s povabilom organizatorja, so izpadli že v prvem krogu.

Glede na strm padec slovenskega moškega tenisa in vzpon slovenskih deklet je logično, da bi se avgusta 2019 pred domačim občinstvom znova predstavile ženske. Po dolgih letih ima Slovenija tri igralke med prvih sto na svetu - 20-letno Tamaro Zidanšek, 27-letni Polono Hercog in Dalilo Jakupovič -, za njimi pa še 17-letno Kajo Juvan ter niz mlajših igralk, ki trkajo na velika vrata. Ob tem ne gre pozabiti na Andrejo Klepač in Katarino Srebotnik, ki sodita med najboljše igralke na svetu v dvojicah.

V prid dekletom v Portorožu govorijo tudi prihajajoče spremembe pravil za turnirje serije challenger. Prihodnje leto bodo morali vsi turnirji tega ranga - letošnji v Portorožu je vreden 75.000 dolarjev - udeležencem plačati namestitev, kar bi po oceni Teniške zveze Slovenije naneslo skoraj toliko, kot bi znašal nagradni sklad za dekleta. Ob tem velja omeniti tudi željo WTA-ja, da serijo turnirjev 125, katerih je na sporedu le osem v celotni sezoni, razširi v države, kjer turnirjev WTA sploh ni.

Želja Teniške zveze Slovenije je organizirati turnir serije WTA z nagradnim skladom 125.000 dolarjev. Zadnjo besedo bo imel novi predsednik Teniške zveze Slovenije, ki ga bodo delegati izglasovali na skupščini decembra. Dosedanji predsednik Marko Umberger po dvanajstih letih svoje poslanstvo končuje.

T. O.