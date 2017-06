Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ženski odbojkarski klub Calcit Volleyball se vrača v Kamnik. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Calcit Volleyball se spet vrača v domači Kamnik

Gregor Hribar: Dosegli smo več odmevnih uspehov

5. junij 2017 ob 20:24

Kamnik - MMC RTV SLO/STA

Aktualne slovenske državne in pokalne odbojkarske podprvakinje, ki so se predlani iz Kamnika preselile v Ljubljano, se spet vračajo v Kamnik.

Predsednik Calcita Volleyballa Gregor Hribar je v izjavi za javnost zapisal, da je odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana v preteklih dveh tekmovalnih sezonah nastopalo kot vodilno društvo in nosilec projekta razvoja ljubljanske ženske odbojke. V okviru tega projekta je prva članska ekipa v sezoni sezoni 2015/16 prvič zaigrala v Ligi prvakinj pod okriljem CEV-a in bila na ta način po več kot desetih letih sploh prva slovenska ženska odbojkarska ekipa, ki ji je to uspelo.

"S pomočjo dveh glavnih podpornikov projekta, podjetja Calcit in Mestne občine Ljubljana, smo v preteklih dveh tekmovalnih sezonah dosegli več odmevnih uspehov v srednjeevropski ligi Mevza (1. mesto 2016, 2. mesto 2017), državnem prvenstvu (1. mesto 2015/16, 2. mesto 2016/17) in pokalu Slovenije (2. mesto 2016 in 2017). V tem obdobju smo veliko pozornost namenili tudi vzgoji mladih igralk. Tako je v 1. državni odbojkarski ligi pod okriljem ŽOK-a Tabor Ljubljana uspešno nastopala in se kalila tudi druga ljubljanska ekipa, ki so jo v pretežni meri sestavljale mlade igralke našega društva, ekipa pa je bila z naše strani podprta tudi po organizacijski in strokovni plati."

"Poleg tega nam je v okviru projekta razvoja ljubljanske ženske odbojke uspelo poenotiti druge ljubljanske ženske odbojkarske klube in osnovati združene ekipe mesta Ljubljane v mlajših kategorijah, ki so prav tako dosegle več vrhunskih rezultatov. Kljub želji, da projekt v tovrstni obliki nadaljujemo tudi v prihodnje, nam v društvu žal glede tega ni uspelo najti skupnega jezika z Oddelkom za šport MOL," je v izjavi za javnost zapisal Hribar.

To pomeni, da se odbojkarice Calcita Volleyballa vračajo v Kamnik, kjer bodo tudi igrale svoje domače tekme.

T. O.