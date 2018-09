Dominikanci pravi nasprotnik za krst Slovencev na SP-jih

Slovenski odbojkarji so šli v Firence z dobro popotnico po uspehu na pripravljalnem turnirju v Ljubljani. Premierni nastop jim za nameček namenja še na papirju najugodnejšega tekmeca v skupini A. Foto: BoBo

Selektor Kovač za prvo tekmo stavi na širok kader

11. september 2018 ob 10:44

Firence - MMC RTV SLO

A to ne pomeni, da bodo Tine Urnaut in kolegi tekmo vzeli z levo roko. Sicer ne bodo najbolj sveži, saj jim je Kovač po ponedeljkovem preizkusu dvorane Nelson Mandela Forum namenil trening v fitnesu, toda glave naj bi imeli na pravem mestu, zavedajo se, da si spodrsljaja ne smejo privoščiti.

Z zbranostjo bi morali zmagati

"Prav vsaka tekma bo pomembna. Točke se prenašajo, z dobrim prvim delom lahko veliko naredimo za drugi del, zato moramo biti zbrani in se čim bolj približati naši igri. Če to storimo, bi morali zmagati," napoveduje Urnaut, ki se najbolj boji osnovnih napak, te so bile kljub dobrim predstavam značilnost pripravljalnega dela.

Selektor Kovač ni hotel izdati, s kakšno postavo se bo lotil Dominikanske republike. Ne bo presenečenje, če bo v igro poslal nekatere rezerviste, čeprav po drugi strani meni, da so take tekme zelo primerne, da se dvignejo nekateri igralci, ki na zadnjih pripravljalnih tekmah niso bili na ravni, na kateri bi si želel, da bi bili.

"Potrebujemo pravega Dejana Vinčića in pravega Mitjo Gasparinija. Potrebujemo prav vsakega igralca, čeprav imam širok kader," se nujnosti, da morajo biti, če se želijo na maratonskem tekmovanju boriti za vrh, na visoki ravni prav vsi reprezentanti. Mogoče ne na prvi tekmi, a v nadaljevanju zagotovo.

"Dominikance premagamo s kakršno koli postavo"

"Mislim, da smo dovolj kakovostni, da Dominikansko republiko premagamo s kakršno koli postavo in v kakršnem koli stanju. Vsekakor pa ne pričakujemo lahke tekme, taki obračuni znajo biti še kako nevarni. Prve tekme so najnevarnejše, tekmeci prihajajo z velikim motivom, na kakovostno razliko se ne ozirajo toliko kot pozneje, zato moramo biti previdni," se nevarnosti prve tekme zaveda Srb, ki je igro Dominikanske republike natančno preučil, informacije pa počasi vceplja svojim varovancem.

Izstopa Hernandez in želja po odhodu v Evropo

"Dominikanci me niso navdušili. Delajo veliko napak, a vedno imajo nekega posameznika, ki izstopa. Na tekmah, ki sem si jih ogledal tokrat, največkrat Wilfrido Hernandez. Imeli bodo velikansko željo, želijo se prodati v Evropo, a mi smo boljši, tako da bi nam morala tekma predvsem zadostovati, da se čim bolj seznanimo z dvorano, kar nam bo v naslednjih tekmah prišlo prav," meni srbski strateg.

Slovenci prvi debitanti na SP-jih po 16 letih

Dominikanska republika, 38. reprezentanca sveta (Slovenija je na lestvici Fivb na 23. mestu), sicer na svetovnih prvenstvih nastopa drugič, prvič je igrala leta 1974, ko je v Mehiki v 11 tekmah trikrat zmagala in zasedla 22. mesto, prehitela je le Panamo in Portoriko. Lani je na prvenstvu Severne in Srednje Amerike zasedla drugo mesto, v finalu je izgubila proti ZDA.

Slovenija, ki je po Hrvaški in Kazahstanu letu 2002 prva debitantka na prvenstvih, se z Dominikansko republiko na medsebojnih tekmah še ni srečala, zadnja tekma z reprezentanco iz Srednje Amerike pa je imela pred dvema letoma, ko je v svetovni ligi v Solunu premagala Portoriko.

SVETOVNO PRVENSTVO



SKUPINA A, Firence



ITALIJA - JAPONSKA (v Rimu)

3:0 (20, 21, 23)

Sreda ob 17.00:

DOMINIKANSKA REPUBLIKA - SLOVENIJA

Ob 20.30:

BELGIJA - ARGENTINA