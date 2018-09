Maraton v Stožicah s srečnim slovenskim koncem

V soboto Slovenija še z ZDA

7. september 2018 ob 20:07

zadnji poseg: 7. september 2018 ob 22:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na močnem pripravljalnem turnirju v Ljubljani po Kanadi ugnala še Iran. Potrebnih je bilo pet nizov, odločilno točko je prispeval Grega Ropret.

Dvoboj je bil zelo izenačen in je trajal dve uri in 45 minut. Iran je po zaslugi odličnega sprejema in razpoloženega Morteze Šarifija prvi niz dobil na 25, čeprav je Slovenija vodila z 21:17.

V drugem nizu je šla Slovenija na prvi tehnični odmor s prednostjo 8:5. Šarifi je izenačil na 13, z novim uspešnim napadom pa poskrbel za vodstvo 19:18. Obe reprezentanci sta imeli številne zaključne žoge, Mitja Gasparini pa je z asom nazadnje izenačil izid na 1:1.

V tretjem nizu je Iran, ki ga vodi nekdanji trener ACH Volleyja Igor Kolaković, povedel s 7:2 in 13:9, toda sledil je preobrat. Slovenci so po ostri diagonali Klemna Čebulja povedli s 16:15, s štirimi zaporednimi točkami (za 21:17) pa povsem zagospodarili v Stožicah.

V četrtem nizu, v katerem sta priložnost dobila drugi organizator igre Gregor Ropret in ob koncu tudi Alen Šket, je Gasparini poskrbel za vodstvo s 17:12 in 18:15, Iran, ki je osmi na svetovni lestvici, pa je po nizu štirih točk izenačil na 21 in povedel s 23:21. Šarifi je z uspešno akcijo Iranu priboril zaključno žogo za izenačenje na 2:2, ki jo je tudi izkoristil.

Tudi odločilni niz je bil razburljiv. Varovanci Slobodana Kovača so si prvi priborili zaključno žogo, a je servis Mitje Gasparinija končal v avtu. Četrta zaključna žoga pa je vendarle prinesla veselje v slovenski vrsti, potem ko je Grega Ropret sprožil servis, na katerega Iran ni imel odgovora.

Slovenija bo v soboto igrala še z ZDA, nato pa sledi piljenje zadnjih malenkosti pred svetovnim prvenstvom, na katerem bo Slovenija prvo tekmo (z Dominikansko republiko) v Firencah odigrala v sredo, 12. septembra.

LJUBLJANA, turnir Volleyball Challenge



SLOVENIJA - IRAN

3:2 (-25, 29, 22, -23, 16)

Slovenija: Štern, Pajenk 12, Kozamernik 1, Šket, Gasparini 21, Pavlović, Vinčić 3, Štalekar 4, Klobučar, Kovačič, Toman, Ropret 1, Urnaut 20, Čebulj 17.

Iran: Ebadipour 17, Faezi, Marouf, Ghaemi, Seyed 6, Ghafour 14, Kazemi, Manevi 1, Shafiei 8, Vadi, Marandi, Sharifi 20, Hazratpour, Toukhteh 6.

KANADA - ZDA 1:3 (-20, -22, 12, -23)



Sobota ob 18.00:

SLOVENIJA - ZDA



Ob 21.15:

IRAN - KANADA

