Drevova in Kegl športnika leta med invalidi

Mladi športnik leta namiznoteniškemu igralcu Luki Trtniku.

6. december 2017 ob 19:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nagradi za športnika leta 2017 med invalidi je na slavnostni prireditvi v Ljubljani Zveza za šport invalidov Slovenije - paraolimpijski komite (ZŠIS-POK) podelila alpski smučarki Anji Drev in teniškemu igralcu Marinu Keglu.

Anja Drev je priznanje prejela za tretje mesto v smuku in superkombinaciji na svetovnem prvenstvu gluhih v Innerkremsu. Zanjo je letošnje priznanje že drugo, najboljša športnica je bila že leta 2015.

Za Marina Kegla pa je takšna nagrada prva, potem ko je pred tremi leti dobil priznanje za mladega športnika. Letošnjo nagrado je dobil za nastop na olimpijadi gluhih v turškem Samsunu, kjer je v posamični konkurenci končal na četrtem mestu.

V ekipni konkurenci so letos nagrado podelili mešani ekipi v showdownu, namiznem tenisu za slepe in slabovidne, v kateri so bili Peter Zidar, Sanja Kos, Tanja Oranič in Denis Repa. Na SP-ju v Handenu na Švedskem je Slovenija osvojila tretje mesto.

Nagrado za mladega športnika so letos podelili namiznoteniškemu igralcu Luki Trtniku.

