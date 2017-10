Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Anthony Joshua je v sijajni formi. Foto: Reuters Boj je bil trd. Dodaj v

Foto: Joshua presegel rekord tudi legendarnega Mika Tysona

Takam se je izkazal za žilavega nasprotnika

29. oktober 2017 ob 13:29

Cardiff - MMC RTV SLO, STA

Britanski boksar Anthony Joshua je v Cardiffu s tehničnim nokavtom v deseti rundi premagal Carlosa Takama in ubranil naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po verzijah IBF, WBA in IBO.

Joshua je vpisal še 20. zmago v 20 profesionalnih dvobojih. 36-letni Takam se je izkazal za zelo čvrstega nasprotnika, saj je odločitev o zmagovalcu v veliko zadovoljstvo 78.000 ljubiteljev boksa na stadionu v Cardiffu padla šele v deseti rundi. Takam je postal komaj četrti nasprotnik Joshue, ki se je 1,98 metra visokemu britanskemu boksarju upiral več kot tri runde. Joshua, po materi in očetu Nigerijec, je v četrti rundi Takamu razbil arkado nad desnim očesom. Kljub obilni krvavitvi je Takam nadaljeval dvoboj, v deseti rundi pa so sodniki po nizu zelo močnih udarcev, ki jih je prejel Takam, prekinili dvoboj, saj so se zbali za njegovo zdravstveno stanje, ter zmago prisodili Joshui.

Sprva je bil Britančev izzivalec Bolgar Kubrat Pulev, ki pa se je odločil, da po poškodbi na treningu ne bo šel v ring. Namesto Puleva se je Britancu zoperstavil Takam, ki je doživel še četrti profesionalni poraz v 40 dvobojih (35 zmag, 1 remi). Aprila je Joshua, ki je vseh svojih 20 profesionalnih dvobojev dobil z nokavtom, na Wembleyju v Londonu premagal Ukrajinca Vladimirja Klička in pasu verzije IBF dodal še pas verzije WBA. Joshua je presegel rekord ameriškega boksarja v težki kategoriji Mika Tysona, ki je dosegel 20 kariernih zmag, od tega 19 z nokavtom.

"Mislim, da so ljudje želeli, da bi spravil Takama na tla nezavestnega. To sem želel doseči. Seveda pa nimam vpliva na sodniške odločitve. Sem sem prišel, da bi se boril. Nisem tisti, ki sedi ob ringu in sprejema odločitve. To je bil dober dvoboj, ampak so ga sodniki prekinili. Spoštujem Takama, ker je uprizoril zelo dobro predstavo," je po dvoboju dejal Joshua, ki je sicer doma iz Londona. Okrvavljen je bil tudi Joshua, ki je v drugi rundi v medsebojnem prerivanju z glavama dobil močan udarec po nosu.

Ž. K.