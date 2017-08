Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Andraž Jereb je Sloveniji priboril prvo zmago na SP-ju. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jereb najprej premagal Togovca, nato izgubil proti Belgijcu

29. avgust 2017 ob 12:50

Budimpešt - MMC RTV SLO, STA

Judoist Andraž Jereb je Sloveniji na svetovnem prvenstvu v Budimpešti priboril prvo zmago. V kategoriji do 66 kilogramov je po dobri minuti z iponom premagal Federica Adebaya Olimpio iz Toga, v drugem krogu pa ga je v podaljšku ugnal Belgijec Kenneth van Gansbeke.

Jereb je v osrednji večnamenski budimpeški dvorani Laszlo Papp, ki gosti prvenstvo, pokazal dobro formo. V dvoboju s tekmovalcem iz Toga si je že po dobri minuti pripravil končni prijem, obvladoval pa je tudi drugi dvoboj z Belgijcem.

Van Gansbeke se je le branili

Borec Bežigrada je bil aktivnejši in po mili volji skušal z napadi, van Gansbeke pa se je le branili, kar so sodniki kaznovali z dvema opominoma za Belgijca. Tekmec je zaradi kazni postal aktivnejši šele v zadnji tretjini dvoboja. V podaljšku pa je Jereb že po 20 sekundah skušal z novim napadom, nasprotnik pa je neuspelo akcijo izkoristil za protinapad in davljenje ter napredovanje v tretji krog.

Napad se je izkazal za usodnega

Mnenja so bila po nastopu o zadnjem napadu Jereba vsekakor deljena, saj je bil Belgijec zaradi kazni tisti, ki je bil prisiljen v napadalne akcije, v nasprotnem pa bi mu grozil nov opomin in poraz, tekmovalec iz Žirov pa bi zaradi nekaznovanosti lahko čakal na napako nasprotnika, a se je sam odločil za nov napad, ki se je izkazal za usodnega.

V sredo bo v kategoriji do 73 kg nastopil mladi Martin Hojak, eden tistih, ki jih septembra čaka nastop na mladinskem evropskem prvenstvu v Mariboru.

