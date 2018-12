Dodaj v

Klančarjeva za konec do osebnega rekorda

Torkar: Pomemben korak proti olimpijskim igram v Tokiu

15. december 2018 ob 10:14,

zadnji poseg: 15. december 2018 ob 10:15

Hangžu - MMC RTV SLO, STA

V Hangžuju na Kitajskem je na svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih za slovenskimi reprezentanti tudi zadnji nastop.

Neža Klančar je z osebnim rekordom zaključila zelo dolgo sezono. Foto: www.alesfevzer.com

18-letna plavalka ljubljanske Olimpije Neža Klančar je na 50 m prosto s 25,19 za dve desetinki sekunde izboljšala osebni rekord in med skoraj 100 plavalkami osvojila 25. mesto.

Klančarjeva se je z dosežkom na večni slovenski lestvici prebila s četrtega na drugo mesto, do državnega rekorda Velenjčanke Nastje Govejšek pa ji je zmanjkalo devet stotink sekunde.

Zdaj bom imela nekaj dni prosto, nato me čaka šola, prihodnje leto pa začenjam s treningi za svetovno prvenstvo v Južni Koreji. Upajmo na najboljše izide in normo za olimpijske igre. Neža Klančar

Zelo zadovoljna z osebnim rekordom

"Dosegla sem osebni rekord. Zelo sem zadovoljna, saj sem na ta način lepo zaključila to zelo dolgo sezono," je svoje plavanje ocenila Klančarjeva, ki ni skrivala, da si je želela tudi kakšen polfinale. "Vseeno sem z dosežki lahko na koncu zadovoljna." Za plavalko je izjemno leto s premierno kolajno na sredozemskih igrah, nastopom na evropskem članskem prvenstvu v Glasgowu, dvema osvojenima kolajnama na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu in premiero na članskem SP-ju. "Res super. Zdaj bom imela nekaj dni prosto, nato me čaka šola, prihodnje leto pa začenjam s treningi za svetovno prvenstvo v Južni Koreji. Upajmo na najboljše izide in normo za olimpijske igre," je še povedala 18-letna dijakinja gimnazije v Mostah, ki jo letos čaka matura, na srečo pa že ima normo za poletno svetovno prvenstvo.



Največ smo pričakovali od Petra Johna Stevensa, ki pa je imel kopico težav, da je sploh prišel na Kitajsko, poškodbe in še slab dan. Ni se mu izšlo najboljše, a potrudil se je in nič mu ne gre oporekati. Tomaž Torkar, trener

Lepa izkušnja za prihodnje

"Sem smo prišli z zelo majhno odpravo. Največ smo pričakovali od Petra Johna Stevensa, ki pa je imel kopico težav, da je sploh prišel na Kitajsko, poškodbe in še slab dan. Ni se mu izšlo najboljše, a potrudil se je in nič mu ne gre oporekati. Dekleti pa sta bili na svetovnem prvenstvu prvič. Katja je odplavala državni rekord, Neža osebnega in se rekordu na 50 m prosto zelo približala. Za obe je to lepa izkušnja za prihodnje leto in pomemben korak proti olimpijskim igram Tokiu," je slovenske nastope ocenil vodja poti in trener Klančarjeve Tomaž Torkar.



Pred bližnjimi božično-novoletnimi prazniki slovenske plavalce čaka še en izziv. Maribor bo prihodnji konec tedna gostil tradicionalni decembrski miting v 50-metrskem bazenu.



M. L.