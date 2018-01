Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Aleksandru Legkovu so odvzeli zlato medaljo v smučarskem teku. Foto: Reuters Dodaj v

Od 43 obtoženih se ni pritožil le voznik boba

Brez pritožbe tudi Ruski olimpijski komite

10. januar 2018 ob 12:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kar 42 ruskih športnikov je zaradi dosmrtne prepovedi nastopa na olimpijskih igrah zaradi obtožb uživanja prepovedanih sredstev v času Sočija 2014 vložilo pritožbe na Mednarodnem arbitražnem razsodišču (Cas).

Kazni je izrekel Mednarodni olimpijski komite zaradi dopinškega sistema, ki ga je podpirala ruska država.

Med tistimi, ki so dobili kazni, sta tudi smučarski tekač Aleksander Legkov in tekmovalec v bobu Aleksandr Zubkov, ki jima je Mok odvzel zlati medalji iz Sočija. Zubkov je medtem že končal kariero in je zdaj predsednik Ruske zveze za bob.

Cas je sporočil, da se izmed 43 obtoženih ruskih športnikov v primeru Soči 2014 ni pritožil le tekmovalec v bobu Maksim Belugin, prav tako pritožbe ni vložil Ruski olimpijski komite.

Rusija je v tem postopku izgubila 13 od 33 medalj, ki jih je osvojila na OI 2014, s tem pa s prvega padla na četrto mesto na lestvici dobitnikov odličij, za Norveško, Kanado in ZDA.

R. K.