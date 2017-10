Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na zmagovalnem odru je bilo po razglasitvi precej pestro. Z leve proti desni: tretji David McNamee, zmagovalec Patrick Lange in drugi Lionel Sanders. Foto: EPA Dodaj v

Pleše po eni najslabših dirk odstopil na ironmanu

Zmagal Nemec Patrcik Lange

15. oktober 2017 ob 09:29

Kailua-Kona - MMC RTV SLO, STA

Nemški triatlonec Patrick Lange je zmagovalec svetovnega prvenstva v ironmanu. Na kultni dirki na Havajih je Lange med moškimi profesionalci zmagal z rekordnim časom proge (osem ur, ena minuta in 39 sekund). Edini Slovenec v tej konkurenci David Pleše je odstopil.

Pleše je leta 2013 prvič nastopil na SP-ju v ironmanu, osvojil pa je 27. mesto. Naslednje leto je odstopil, leta 2015 pa na Havajih ni tekmoval. Lani je s 17. mestom prišel do rezultata kariere na SP-jih, in to je skušal letos nadgraditi, a so ga težave prisilile v odstop.

"Imel sem dobre dirke, imel sem slabe dirke, ta pa je bila ena najslabših. Ves dan se je moje telo pregrevalo. Občutek je bil čuden in po eni uri na kolesu sem se samo boril. Očitno sta nesreča s kolesom in pretres pred tremi tedni pustila nekaj posledic. Nisem mogel dirkati na vso moč. Nisem mogel niti končati tekme. Nisem se zlahka predal, toda bilo je tako slabo, da sem to moral storiti," je na Facebooku zapisal Pleše.

Lange je rekordni čas havajske tekme, ki je sestavljena iz 3,8 kilometra plavanja, 180,2 kilometra kolesarjenja in 42,195 kilometra teka, popravil za več kot dve minuti. Enaintridesetletni Nemec je med profesionalci na SP-ju v ironmanu debitiral lani in osvojil tretje mesto.

Drugo mesto je osvojil Kanadčan Lionel Sanders, tretjega pa Britanec David McNamee.

Žensko tekmo je tretjič v karieri dobila Švicarka Daniela Ryf. Za njo sta končali tekmovanje Britanka Lucy Charles na drugem in Avstralka Sarah Crowley na tretjem mestu.

Ž. K.