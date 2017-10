Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! David Pleše bo poskušal še izboljšati lansko 17. mesto na Ironmanu. Foto: Jesper Gronnemark/Red Bull Contentpool Dodaj v

Pleše v soboto spet med triatlonsko smetano

Jan Frodeno bo poskušal tretjič dobiti slovito preizkušnjo

12. oktober 2017 ob 16:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

David Pleše, najboljši slovenski Ironman triatlonec, bo to soboto tekmoval na slovitem Ironman svetovnem prvenstvu na Havajih - Kona Race.

Nastopilo bo več kot 2000 tekmovalcev, Pleše pa bo edini Slovenec v kategoriji profesionalcev. Lani je zasedel 17. mesto, letos želi dosežek še izboljšati. S triatlonom in Ironmanom se ukvarja od leta 2005, v okviru priprav na svetovno prvenstvo pa trenira po 28 ur na teden.

Legendarna dirka je ime KONA Race dobila po področju okoli kraja Kailua-Kona na otoku Hawaii, kjer Ironman potek od leta 1981. Prvi Ironman so sicer izpeljali leta 1978 na otoku O'ahu, natančneje v okolici znamenite surferske plaže Waikiki, a se s turkiznih peščenih plaž kmalu preselili na pobočja in obale iz črne vulkanske kamnine, ki je značilna za obalo Kona na največjem havajskem otoku.

Razmere tam so resnično peklenske in hud izziv tudi najboljšim Ironamnom na svetu. Med 226 kilometrov dolgo dirko se borijo z močnim vetrom, ki piha tudi čez 70 kilometrov na uro, pa peklensko vročino (čez 35 stopinj) in žarečim soncem, ki razbeli temno skalovje. Razdaljo sestavlja slabe 4 kilometre plavanja, 180 kilometrov kolesarjenja in za povrh še tekaški maraton (42 km).



Lanski naslov bo branil Nemec Jan Frodeno, ki je tudi tokrat med favoriti in bo poskušal zmagati že tretjič. Hudo konkurenco bo imel kar v svojih rojakih Sebastianu Kienleju in Patricku Langeju., med kandidate za visoka mesta pa uvrščajo tudi britanskega veterana Tima Dona in Kanadčana Lionela Sandersa.

T. O.