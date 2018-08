Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Peter Kauzer je aktualni evropski prvak v kajaku in zaseda vrh svetovne jakostne lestvice. Foto: BoBo Eva Terčelj je bila letos tretja že v Augsburgu in je v krogu favoritinj za odlične rezultate. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Tacen bo gostil najboljše slalomiste sveta

Slovenska ekipa se nadeja odličnih izidov

28. avgust 2018 ob 10:34

Tacen - MMC RTV SLO, STA

Savske brzice bodo tudi letos gostile najboljše slalomistke in slalomiste na divjih vodah.

Lani so se v Ljubljani potegovali za kolajne evropskega prvenstva, letos se vrača tekma za svetovni pokal. Med 31. avgustom in 2. septembrom bo na četrti tekmi svetovnega pokala v letošnji sezoni tekmovalo približno 200 tekmovalk in tekmovalcev iz 30 držav.

To bo že 17. izvedba tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Ljubljani, odkar je mednarodna kajakaška zveza (ICF) vpeljala serijo svetovnih pokalov v sezoni 1988. Slovenci, predvsem pa kajakaši, so pred glasnimi domačimi navijači vedno dosegali izjemne uspehe.

Med zmagovalci tacenske preizkušnje so kajakaši Andraž Vehovar (1995), Dejan Kralj (2001), Miha Terdič (2002), Andrej Nolimal (2003), Jure Meglič (2007), Peter Kauzer (2008, 2011, 2013, 2016) ter kanuista Anže Berčič (2013) in Benjamin Savšek (2014, 2016). Slovenska ekipa se odličnih rezultatov nadeja tudi letos. Kako tudi ne? Kauzer je aktualni evropski prvak v kajaku in zaseda vrh svetovne jakostne lestvice, za dobre rezultate pa lahko poskrbijo tudi njegovi mlajši kolegi.

Terčeljeva in Kragljeva že na stopničkah

Med kajakašicami sta Eva Terčelj in Urša Kragelj že okusili slast stopničk na domači tekmi, Eva Terčelj je bila letos tretja že v Augsburgu in je v krogu favoritinj za odlične rezultate. V zadnjih sezonah so stalnica med najboljšimi domači kanuisti. Letos je v svetovnem pokalu na stopničkah že stal Luka Božič, medtem ko se je lanski svetovni prvak Benjamin Savšek v prvem delu sezone še nekoliko lovil. Izvrstna priložnost za preobrat in vnovičen naskok na vrh prihaja na domači progi.

Priložnost bo dobil Jakše

V slovenski ekipi velikih sprememb glede na ostale svetovne pokale ne bo, le med kajakaši bo namesto Vida Kudra Marušiča priložnost dobil Žan Jakše. V kajaku bodo veslali še Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Niko Testen, v kanuju Benjamin Savšek, Luka Božič, Jure Lenarčič in Anže Berčič, med kajakašicami Eva Terčelj, Urša Kragelj in Ajda Novak, med kanuistkami pa Eva Alina Hočevar, Nina Bizjak in Lea Novak.

Vrhunski asi slaloma na divjih vodah

Na Savi bo možno spremljati celo vrsto izvrstnih asov slaloma na divjih vodah, med njimi dobitnike olimpijskih kolajn Michala Martikana, Denisa Gargauda Chanuta, Mateja Benuša, Takuyo Hanedo, Siderisa Tasiadisa, Jessico Fox, Jirija Prskavca, Hannesa Aignerja.

