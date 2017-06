Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ljubljančani so vse opravili v prvem polčasu. Foto: Aleš Fevžer Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vaterpolska krona ostaja v Ljubljani

Slovan ob polčasu vodili s 7:0

22. junij 2017 ob 07:58

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Vaterpolisti Ljubljane Slovana so tretjič zapored osvojili državno prvenstvo, potem ko so na četrti tekmi z 10:5 slavili v Kranju in dobili finalno serijo s 3:1.

Kranjčani so odigrali najslabšo tekmo finala. Na dosedanjih treh tekmah so bili oni tisti, ki so diktirali tempo in so jim morali Ljubljančani vedno slediti. Tokrat so bile vloge zamenjane, saj so branilci naslova na polovici srečanja vodili kar s 7:0.

Za zmagovalce je trikrat zadel David Kecman, po dvakrat sta se med strelce vpisala Andraž Verač in Martin Stele, po enkrat pa še Miha Fakin, Gregor Merlak in Martin Puš. Za Triglav je dva zadetka dosegel Matej Nastran po enega pa Benjamin Popovič, Marko Gostič in Jan Justin.

Tretje mesto je z dvema zmagama proti Kopru osvojil Kamnik.

Četrta tekma:

Triglav - LJUBLJANA SLOVAN

5:10 (0:2, 0:5, 2:1, 3:2)

R. K.