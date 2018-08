Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sara Isaković bo na evropskem veteranskem prvenstvu nastopila v mešani štafeti. Foto: BoBo Dodaj v

Sara Isaković 10 let po Pekingu spet po medaljo

Na Gorenjskem evropsko veteransko prvenstvo v vodnih športih

27. avgust 2018 ob 16:00

Kranj z okolico bo v naslednjih 14 dneh gostil veteransko prvenstvo v plavanju. Za tekmovanje je prijavljenih kar 4.714 tekmovalcev iz 41 držav.

Kot je povedal generalni sekretar organizacijskega komiteja Tim Farčnik, gre za velik organizacijski zalogaj. V Kranju sicer izkušnje z organizacijo evropskega veteranskega prvenstva že imajo iz leta 2007, tako da je delo nekoliko lažje. V organizacijo je vpetih kar 470 ljudi.

Kranjčani se bodo na tekmovanju predstavili z vaterpolsko ekipo nad 40 let, ki je sestavljala jedro reprezentance na domačem evropskem prvenstvu pred 15 leti na istem objektu. Ta ekipa napoveduje tudi boj za odličje. Pri drugi različici gre za ekipo nad 60 let.

Zelo pisano pa bo tudi v plavanju, kjer bo s tekmovalnega vidika najbolj zanimiv nastop žensko-moške štafete, kjer bodo slovenske barve med drugim branili nekdanja olimpijska podprvakinja Sara Isaković, nekdanja reprezentantka Tanja Blatnik in nekdanji evropski rekorder Matjaž Markič.

"Vesela sem, da na novinarski konferenci vnovič vidim znane obraze, saj nisem mislila, da bom še kdaj na novinarski konferenci. Tukaj smo, da promoviramo zdravo življenje. Moj nastop je bolj simboličen, verjamem pa, da se bomo dobro imeli," je povedala Sara Isaković, ki je pred desetimi leti v Pekingu osvojila olimpijsko srebro na 200 metrov prosto.

Da je prvenstvo pomembno z več vidikov, je potrdil tudi župan Kranja Boštjan Trilar, ki je poudaril tradicijo plavalnega in vaterpolskega športa, ki Kranj potrjujeta kot športno mesto, ki je imelo tudi prvi pokriti olimpijski bazen v Sloveniji.

"Drugo je dodana vrednost dogodka s turističnega in ekonomskega vidika. Gorenjska bo ustvarila 35.000 prenočitev, Kranj pa 12.000. To je 20 odstotkov prenočitev, ki jih Kranj sicer ustvari na leto. To je priložnost za vse turistične in gostinske delavce," je še dejal Trilar.

Samo tekmovanje presega okvir Kranja, ki ima premajhne bazenske kapacitete za izvedbo vseh tekmovanj. Sinhrone plavalke bodo tekmovale v Kamniku, daljinski plavalci na Bledu, skakalci v vodo pa na Jesenicah.

Na veteranskih prvenstvih lahko nastopajo tisti, ki vsaj eno leto niso več aktivni športniki, stari pa morajo biti najmanj 25 let. Zgornja starostna meja ni določena, na prvenstva pa pridejo tudi 90-letniki.

