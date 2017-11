Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V soboto se lahko preizkusite v teku po stopnicah na Kristalno palačo. Foto: Organizator Dodaj v

V soboto tek na Kristalno palačo, Tešky to naredil kar 895-krat

4. Alive Step Up v lahki in ekstremni kategoriji

16. november 2017 ob 17:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

V soboto, 18. novembra, bo četrto leto zapored potekal tek po stopnicah na Kristalno palačo v ljubljanskem BTC-ju. Premagati bo treba 89 metrov, 20 nadstropij in 479 stopnic.

Vsekakor je prireditev velik izziv za vse (gorske) tekače, pa tudi vse ostale, ki imajo radi zahtevne preizkušnje. Tekmovanje bo potekalo v dveh kategorijah: v lahki (step up) kategoriji (enkrat osvoji vrh in premagaj 459 stopnic) in v ekstremni kategoriji, imenovani Ekstremni step up (trikrat osvoji vrh in premagaj 1377 stopnic). Posebno kategorijo pa bo predstavljala kategorija Alive step up štafeta, namenjena ekipam. V štafeti so trije tekmovalci predajajo štafetno palico, vsak v ekipi mora osvojiti vrh.

Prireditev se bo začela ob 11. uri. Tek po stopnicah na prepoznavne stavbe velikih mest poteka po vzoru New Yorka, Chicaga, Dunaja, Singapurja ...

Posebno ekstremno preizkušnjo si je omislil komik Andrej Težak Tešky. Z nekdanjo vojakinjo Bebo Ščap sta se pred dnevi 24 ur povzpenjala na Kristalno palačo. Skupaj sta opravila (ob pomoči številnih podpornikov, med katerimi so bili tudi športniki Mihael Žgang, Primož Ferjan, Miha Zarabec in Uroš Zorman) 895 vzponov, vse v dobrodelno namene. Še vedno sodelujete v tej akciji - pošljite sms-sporočilo s ključno besedo OTROK ali OTROK5 na 1919.

T. O.