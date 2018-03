Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Slovenski reprezentant Blaž Blagotinšek je dosegel štiri gole proti Celjanom. Foto: EPA Celjani so bili v prvi polovici tekme povsem enakovredni kakovostnim rokometašem iz Veszprema. Foto: EPA VIDEO Poraz Celjanov v Veszpremu Dodaj v

Celjani za slovo od Lige prvakov izgubili v Veszpremu

Jaka Malus dosegel šest golov

3. marec 2018 ob 19:24

Veszprem - MMC RTV SLO

Rokometaši so se od Lige prvakov poslovili z novim porazom, v Veszpremu so morali priznati premoč gostiteljem (29:22).

To je bil deseti poraz varovancev Branka Tamšeta, s tem so zasedli končno sedmo mesto v skupini B Lige prvakov.

Celjani so bili v prvi polovici tekme povsem enakovredni kakovostnim rokometašem iz Veszprema, kjer igrajo tudi trije Slovenci. Dragan Gajić in Blaž Blagotinšek sta bila v domačem kadru na današnji tekmi, medtem ko je Gašper Marguč izpustil dvoboj zaradi bolezni.

Po tekmovalni plati popolnoma neobremenjeni Celjani so se od prve minute spustili v odprt boj z gostitelji in jim bili povsem konkurenčni. V največji krizi so bili med 11. in 18. minuto, po več kot sedemminutnem strelskem postu so zaostali za tri gole (7:10), a so gostitelje slabe tri minute pred koncem prvega polčasa ujeli in izenačili na 11:11.

Slovenski prvaki so na velik odmor odšli s primanjkljajem dveh golov (11:13), v četrti minuti nadaljevanja pa so že ujeli gostitelje (14:14). Do 46. minute je bila tekma povsem odprta (20:20), po minuti odmora Ljubomirja Vranješa pa so malce izgubili ritem. Na agresivno domačo obrambo na robu izključitve se niso najbolje znašli, tako da so v 52. minuti prvič na dvoboju zaostali za štiri gole (21:25).

Tamše je nemudoma zahteval minuto odmora, a določene korekcije v igri celjske ekipe niso prinesle spremembe na parketu. Madžari so v končnici delovali zelo prepričljivo in oplemenitili svojo prednost na končnih sedem golov (29:22).

V celjski ekipi sta bila najučinkovitejša Jaka Malus s šestimi in Borut Mačkovšek s petimi goli. V domači ekipi je nekdanji igralec Celja Mate Lekai dosegel šest zadetkov, Gajić je prispeval pet, Blagotinšek pa štiri gole.

LIGA PRVAKOV, 14. krog

SKUPINA B



VESZPREM - CELJE PL 29:22 (13:11)

Veszprem: Mikler, Alilović, Manaskov 3, Ilić 3, Tönnesen 3, Gajić 5, Nilsson, Nagy 1, Ugalde 2, Terzić, Blagotinšek 4, Sulić 2, Nenadić, Jamali, Lekai 6, Ligetvari.

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar, Vujović, Jurečič, Malus 6, Razgor 1, Suholežnik 1, Marguč 2, Grošelj 1, Žabič, Slišković, Kodrin 2, Anić 1, Dušebajev, Mačkovšek 5, Mlakar 3.

Sedemmetrovke: 2/2; 2/2

Izključitve: 10 min; 2 min

5.000 gledalcev.

KIELCE - MEŠKOV BREST 33:28 (20:17)



Nedelja ob 16.50:

AALBORG - FLENSBURG



Ob 19.00:

PSG - KIEL

Vrstni red: PSG 22, Veszprem 18, Flensburg 16, Kiel in Kielce po 15, Meškov 10, Celje PL 7, Aalborg po 5.

SKUPINA A



RHEIN NECKAR - NANTES 30:30 (13:15)



Nedelja:

ZAGREB - KRISTIANSTAD



VARDAR - WISLA PLOCK



BARCELONA - PICK SZEGED



Vrstni red: Vardar 20, Nantes 20, Barcelona 18, RNL 17, Szeged 13, Wisla, Zagreb in Kristianstad po 6.

D. S.