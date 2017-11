Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Veselin Vujović je bil lahko zlasti zadovoljen z začetkom drugega polčasa, ne pa tudi z njegovim koncem. Foto: BoBo Dodaj v

Koprčani bodo v Bonifiki lovili pet zadetkov zaostanka

Povratna tekma prihodnjo soboto

18. november 2017 ob 21:51

Opole - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Kopra 2013 so si pred povratno tekmo 3. kroga Pokala EHF pred domačimi gledalci pridelali pet zadetkov zaostanka. Gwardia Opole je slavila s 30:25.

Koprčani bodo preboj v skupinski del drugega najmočnejšega klubskega evropskega tekmovanja lovili prihodnjo soboto v koprski Bonifiki. Vodilna ekipa slovenske lige je tekmo solidno odprla, nato pa ves čas zaostajala za gostitelji. V 21. minuti je bil zaostanek tako že 12:7, tudi ob polčasu je bilo podobno (17:12).

Očitno je v garderobi zaropotal tudi koprski trener in slovenski selektor Veselin Vujović, saj so Koprčani v nadaljevanju močno dvignili raven svoje igre in prevzeli nadzor na igrišču. V 36. minuti so znižali na 16:18, štiri minute pozneje pa še na 18:19. A gostje so v končnici precej popustili in znova zaostali za pet zadetkov.

V koprski ekipi je bil strelsko najučinkovitejši Adam Bratkovič, ki je dosegel sedem golov, Aleks Vlah in Grega Krečič sta prispevala po štiri zadetke.

Pokal EHF, 3. krog, prva tekma:

GWARDIA OPOLE - KOPER 2013 30:25 (17:12)

Mauer 9, Mokrzki in Jankowski po 5; Bratkovič 7, Krečič in Vlah po 4, Dolenc 3, Smolnik in Grzentič po 2, Moljk, Sokolič, Planinc 1.

Sedemmetrovke: 6/6; 6/7.

Izključitve: 10 min; 8 min.

Povratna tekma bo v soboto, 25. novembra.

Državno prvenstvo (M) 1. NLB liga, 10. krog

KOPER 2013 - TRIMO TREBNJE 21:19 (9:11)

Krečič 7, Bratkovič 6; Cvetko, Rozman 6

RIKO RIBNICA - JERUZALEM ORMOŽ 31:26 (12:13)

Henigman in Kovačič 6; Ozmec 7.

MARIBOR BRANIK - KRKA 25:26 (16:16)

Sok 5, Velkavrh in Ranevski po 4; Papež 11, Jakše 4.

HERZ ŠMARTNO - GROSIST SLOVAN 24:27 (14:17)

Strmljan 8; Marušič in Novak 7.

URBANSCAPE LOKA - DOBOVA 28:24 (13:12)

A. Jesenko 6, M. Vrbinc in Šibanc 5; Seferović 7, Smojver 4.

Lestvica: KOPER 2013 10 7 2 1 16 RIKO RIBNICA 10 7 1 2 15 KRKA 10 6 0 4 12 URBANSCAPE LOKA 10 6 0 4 12 MARIBOR BRANIK 10 5 1 4 11 JERUZALEM ORMOŽ 10 5 1 4 11 TRIMO TREBNJE 10 3 1 6 7 DOBOVA 10 2 2 6 6 SLOVAN 10 2 2 6 6 HERZ ŠMARTNO 10 1 2 7 4

Ž. K.