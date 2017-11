Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Urban Lesjak odhaja v najmočnejšo ligo na svetu. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Lesjak v Nemčijo, Mlakar na Poljsko

Celje zapuščata še dva stebra ekipe

30. november 2017 ob 10:15

Celje - MMC RTV SLO

Odhodi rokometašev iz Celja Pivovarne Laško se bodo nadaljevali tudi po letošnji sezoni. Slovenske prvake bosta zapustila vratar Urban Lesjak in desni zunanji Žiga Mlakar.

27-letni Lesjak bo odšel v Nemčijo k Hannovru, medtem ko bo prav tako 27-letni Mlakar okrepil poljsko Wislo Plock, ki igra v Ligi prvakov.

"Po osmih čudovitih sezonah se bom poslovil od dresa Celja Pivovarne Laško. Odhajam tja, kamor sem si najbolj želel, to je v najmočnejšo ligo na svetu. Odhajam v klub z zelo visokimi ambicijami, ki ima veliko veljavo v Nemčiji in zelo dobrega trenerja. Verjamem, da sem dobro izbral svojo nadaljnjo pot in da mi to lahko pomaga do mojih najvišjih ciljev v prihodnje. Ni še pa čas za slovo, saj nas čaka še nekaj dela in ciljev, ki smo si jih zastavili," je ob oznanitvi odhoda iz matičnega kluba dejal Lesjak.

"Vsekakor je težko zapustiti klub, ki mi je skozi razvoj dal vse, kar si lahko športnik želi. Zato vse zahvale celjskemu klubu. Smo se pa vsi skupaj zavedali, da slej kot prej pride ena točka v karieri, ko si vsak igralec želi preizkusiti še nekaj drugega, oziroma oditi v tujino. Sam sem se odločil za Wislo, kjer upam, da bom priložnost izkoristil ter da bo vse skupaj zelo pozitivno za nadaljevanje moje kariere," je dejal Mlakar.

R. K.