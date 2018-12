Dodaj v

Madžarske rokometašice ugnale Romunke

Švedinje ugnale Rusinje

12. december 2018 ob 17:57,

Madžarske rokometašice so v končnici obračuna v skupini II na letošnjem evropskem prvenstvu strle Romunke. Tekmo so dobile z 31:29.

Madžarske rokometašice so premagala Romunke. Foto: EPA

Romunke so bile v prvem polčasu boljše nasprotnice, vodile so že s +5 (6:11), a so se Madžarke vrnile in do odmora izid izenačile (17:17).



V nadaljevanju Romunke niso imele pravega odgovora na razpoložene krilne igralke madžarske reprezentance, te so dosegale zadetke kot za stavo. Madžarke so dvakrat vodile s petimi goli razlike (25:20 in 26:21), a nato popustile in Romunkam dovolile vrnitev (27:27).



V končnici je Romunkam popustila zbranost, Nadine Schatzl je Madžarsko povedla v vodstvo z 31:29. V naslednjem napadu je nato Valentina Andrean-Elisei s sedmih metrov žogo poslala čez gol, zmagovalke so bile odločene.



Pri Romunkah je bila z devetimi zadetki najbolj razpoložena Cristina Neagu, ki je bila tudi prva strelka tekme. Crina Pintea jih je dodala sedem. V ekipi zmagovalk sta jih največ - po šest - dosegli Schatzlova in Noemi Hafra.

EP v rokometu (Ž), skupina I, Nantes



ŠVEDSKA - RUSIJA 39:30



Ob 21.00:

SRBIJA - FRANCIJA



DANSKA - ČRNA GORA 24:23



Vrstni red: Rusija 8, Francija in Švedska po 5, Črna gora in Danska po 4, Srbija 2.



Skupina II, Nancy

MADŽARSKA - ROMUNIJA 31:29



Ob 21.00:

NIZOZEMSKA - NEMČIJA

ŠPANIJA - NORVEŠKA 26:33



Vrstni red: Norveška, Romunija, Nizozemska in Madžarska po 6, Nemčija 4, Španija 0.



V polfinale peljeta prvi dve mesti.



