Vujovićevi varovanci brez četrtfinala

Šest golov Adama Bratkoviča

4. marec 2018 ob 20:12

Našice - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Nexeja so še drugič v dveh tednih porazili rokometaše Kopra 2013 (29:24). S tem so varovanci Veselina Vujovića izgubili vse možnosti za preboj v četrtfinale.

Tretji poraz v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini je usoden za Koprčane. Nexe je prejšnji teden na Bonifiki slavil s 27:31, tokrat pa so bili v domači dvorani v Našicah za gol boljši.

Koprčani so bili večji del prvega polčasa povsem enakovredni gostiteljem, ki so v nadaljevanju izkoristili prednost domačega igrišča in vseskozi držali goste na varni razdalji, po vodstvu domačih rokometašev s 26:20 v 56. minuti pa je bilo popolnoma jasno, da bosta točki ostali v Našicah.

V koprski ekipi sta bila najučinkovitejša Adam Bratkovič s šestimi in Janez Guček s štirimi goli, v hrvaški zasedbi pa sta blestela slovenska rokometaša Saša Barišić-Jaman z osmimi in Patrik Leban s šestimi zadetki. Aljaž Lavrič se ni vpisal med strelce, Matjaža Brumna pa ni bilo v kadru hrvaških podprvakov.

Koprska zasedba bo v prihodnjem krogu v soboto, 24. marca, gostila finski Cocks.

POKAL EHF

SKUPINA C, 4. krog



NEXE - KOPER 2013 29:24 (15:12)

Nexe Našice: Lelić, Pilipović, Šipić 3, Koncul, Gadza 4, Leban 6, Eter 2, Zrnić 5, Mrdženović, Barišić-Jaman 8, Manci Mičević, Buvinić, Greganić 1, Jurić Grgić, Lavrič, Tomić.

Koper 2013: Postogna, Vončina, Dolenc, Grzentič 1, Vlah 1, Krečič 3, Matijaševič 2, Kocjančič, Moljk, Zugan 1, Rapotec, Smolnik 3, Sokolič 1, Guček 4, Sever 2, Planinc, Bratkovič 6.

Sedemmetrovke: 5/3; 2/2.

Izključitve: 12 min; 16 min.

GÖPPINGEN - COCKS 33:27 (13:12)



Vrstni red: Göppingen 8, Nexe 6, Koper 2, Cocks brez točk.



V četrtfinale se uvrstita prvi dve ekipi.

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

1. NLB LIGA, 18. krog

KOPER 2013 - KRKA 26:29 (16:13)

Smolnik 9, Bratkovič 6; Papež 8, Okleščen 6.



GROSIST SLOVAN - RIKO RIBNICA 21:25 (9:10)

Sankovič 7; B. Nosan 5, Vujačić 4.



TRIMO TREBNJE - HERZ ŠMARTNO 30:28 (16:15)

Horžen 10; Strmljan 8.



DOBOVA - MARIBOR BRANIK 25:25 (14:10)

Markušič 6; Jerenec 7.



JERUZALEM ORMOŽ - URBANSCAPE LOKA

29:25 (11:12)

Čudič 8, Žuran in Vujović 7; Kavčič 12.

Lestvica: RIKO RIBNICA 18 15 1 2 31 URBANSCAPE LOKA 18 11 1 6 23 KRKA 18 10 1 7 21 KOPER 2013 17 9 3 5 21 JERUZALEM ORMOŽ 18 9 1 8 19 TRIMO TREBNJE 18 8 2 8 18 MARIBOR BRANIK 18 8 2 8 18 DOBOVA 17 4 3 10 11 SLOVAN 18 3 2 13 8 HERZ ŠMARTNO 18 3 2 13 8

