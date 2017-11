Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Gorenje je v Ligi prvakov na sedmih tekmah klonilo le enkrat. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Za Velenjčane v boju za osmino finala šteje le zmaga

Babić: V obrambi agresivno, v napadu pa nadzorovati igro

15. november 2017 ob 17:08

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Gorenja so po sedmih odigranih tekmah Ligi prvakov na drugem mestu v skupini C, v četrtek pa jih v Rdeči dvorani čaka na papirju najlažji tekmec, Dinamo iz Bukarešte.

Tekma slovenskih podprvakov in romunskih prvakov se bo začela ob 19.00. Bukareški Dinamo je že pred bližnjo tekmo v Šaleški dolini izgubil vse možnosti, da bi se zavihtel na prvo ali drugo mesto v skupini C, ki prinašata dodatni kvalifikacijski tekmi za nastop v osmini finala.

Na dozdajšnjih sedmih tekmah je doma presenetil le švicarski Kadetten Schaffhausen in nanizal šest porazov. V povsem drugačnem položaju so Velenjčani, ki so tesno slavili že v romunski prestolnici s 27:26, v primeru pete zmage pa so še vedno v krogu ekip, ki se spogledujejo za dodatni tekmi za preboj v osmino finala.

Velenjska zasedba bo po četrtkovem gostovanju Dinama igrala še dve tekmi, najprej bo 25. novembra gostila Kaddeten Schaffhausen, 3. decembra pa bo gostovala pri danskem Skjernu, ki je trenutno z desetimi točkami vodilni v skupini C. Gorenje, španski Ademar Leon in norveški Elverum so jih zbrali po osem, Kaddeten Schaffhausen šest, Dinamo pa dve točki.

"Pred nami je izjemno zahtevna preizkušnja. Na tekmah Lige prvakov je vedno potrebno prikazati izvrstno igro, če želiš zmagati. Dinamo igra izjemno čvrsto v obrambi in ima v svojih vrstah dobra vratarja, v napadu pa ima odlične strelce z razdalje. V obrambi bomo morali zaigrati zelo agresivno, obenem pa v napadu nadzorovati našo igro," je pred četrtkovim dvobojem dejal nekdanji hrvaški selektor in trener velenjske ekipe Željko Babić.

SKUPINA C, 8. krog, četrtek ob 19.00:

GORENJE VELENJE - DINAMO BUKAREŠTA

Četrtek:

KADETTEN - ADEMAR LEON

Nedelja:

SKJERN - ELVERUM nedelja

Vrstni red: Skjern 10, Ademar, Elverum in Gorenje po 8, Kadetten 6, Dinamo Bukarešta 2.

T. J.