Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Katja Višnar je v bojih na izpadanje razočarala. Foto: EPA Dodaj v

Dobri obeti Višnarjeve, ki pa je hitro izpadla

Zmagala je Stina Nilsson

24. november 2017 ob 11:28,

zadnji poseg: 24. november 2017 ob 14:06

Ruka - MMC RTV SLO

V Ruki se je začela nova sezona svetovnega pokala v smučarskih tekih, ki pa ni ponudila veliko dobrih izidov za Slovenijo.

Na Finskem je namreč nastopilo devet Slovencev, v boje na izpadanje (in s tem točke) pa se je uvrstila le Katja Višnar. 33-letnica je v svoji paradni disciplini v klasični tehniki v kvalifikacijah nastopila odlično, saj je dosegla četrti čas. Slabše pa jih je šlo v četrtfinalu, saj je v svoji skupini osvojila četrto mesto, a je bila prepočasna, da bi lahko računala na napredovanje po času.

Anamarija Lampič je bila 32,. Alenka Čebašek 52., Eva Urevc 73., Nika Razinger 88., Lea Einfalt pa 90. Moški so bili manj uspešni, Miha Šimenc je bil namreč 80., Janez Lampič 94., Miha Dolar pa 114.

Zmage se je veselila Švedinja Stina Nilsson. V moški konkurenci je imel največ moči Norvežan Johannes Kläbo.

Šprint, klasično (M): 1. J.-H. KLÄBO NOR 2:47,96 2. P. GOLBERG NOR +1,63 3. C. HALFVARSSON ŠVE 4,30 4. R. HAKOLA FIN 5,94 5. F. PELLEGRINO ITA 9,15 6. S.-T. FOSSLI NOR 17,61 Šprint, klasično (Ž): 1. S. NILSSON ŠVE 3:17,66 2. S. BJORNSEN ZDA +0,27 3. J. BELORUKOVA RUS 0,93 4. I. INGEMARSDOTTER ŠVE 2,74 5. K.-R. HARSEM NOR 3,56 6. K. PARMAKOSKI FIN 18,65

S. J.