Fabjanova in Prosen državna prvaka v šprintu

Tekači z mislimi že pri novoletni turneji

23. december 2017 ob 18:07

Planica - MMC RTV SLO

V Planici je potekalo državno prvenstvo smučarskih tekačev v špirntu v prosti tehniki. Naslov državnega prvaka sta osvojila Vesna Fabjan in Luka Prosen.

Fabjanova je upravičila vlogo favoritinje, srebro je osvojila Anamarija Lampič, bron pa Alenka Čebašek. "Vsi smo nekako vedeli, da bo šlo za troboj z Anamarijo in Alenko. Sem zadovoljna, predvsem s tega vidika, da sem se iz teka v tek počutila bolje, da sem na koncu lahko 'navila' in da je rama po poškodbi zdržala. Zdaj se lahko povsem posvetim treningom in novoletni turneji. V tem tednu sem veliko trenirala, prejšnji teden sem bila na celinskem pokalu. Zgolj s tega vidika, da se ohranja tekmovalni ritem, zdaj pa sledi malo počitka, da na novoletno turnejo pridem spočita," je povedala Fabjanova.

Zadovoljen je bil tudi Prosen: "Že po kvalifikacijah sem vedel, da sem danes kar močan in da lahko sežem višje kot pa med najboljše tri, kar je bil primarni cilj. Iz nastopa v nastop je šlo bolje. Je pa zelo dobra motivacija, da imamo tudi doma težke tekme. V finalni tekmi sta bila dva fanta, ki redno nastopata v svetovnega pokalu, tako da mislim, da je bila to tudi lepa tekma za pogledati in sem izjemno zadovoljen, da mi je uspel tako super rezultat."

C. R.