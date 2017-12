Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Filip Flisar ima v olimpijski sezoni visoke cilje. Foto: EPA Dodaj v

Filip Flisar po dveh zmagah padel v četrtfinalu

Ogorelc izpadel že v prvem nastopu

15. december 2017 ob 10:30,

zadnji poseg: 15. december 2017 ob 11:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Filip Flisar je v Montafonu dobro nastopal, a se je spet zapletel v padec, zaradi katerega je svoje nastope končal v četrtfinalu.

Najuspešnejši Slovenec je začel odlično, saj je zmagal tako v svoji skupini šestnajstine finala in osmini finala. Dobro je štartal tudi v četrtfinalu, kjer se je s Kanadčanom Macdonaldom boril za prvo mesto, v enem od zavojev je krajšo potegnil Flisar in končal v snegu. Slovenec je sicer vstal in nadaljeval nastop, a seveda višje od četrtega mesta v skupini ni mogel.

V šestnajstini finala je nastopil tudi Blaž Ogorelc, ki pa ni prišel do cilja.

Tekmo je zaznamovalo kar precej padcev v obeh kategorijah.

