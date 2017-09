Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Anže Lanišek je zmagal še drugič v Čajkovskem. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lanišek z rekordom skakalnice do skupnega vodstva!

Novi vodilni v skupnem seštevku

10. september 2017 ob 15:35

Čajkovski - MMC RTV SLO, STA

Anže Lanišek je zmagovalec tudi druge tekme v Čajkovskem. Domžalčan je tekmece premagal za več kot deset točk, hkrati pa s 109,5 metra postavil tudi nov rekord srednje skakalnice.

Njegov uspeh sta dopolnila Anže Semenič s šestim ter Rok Justin z enajstim mestom. Za slovenskimi skakalci je v Čajkovskem sijajen konec tedna. Prireditelji tekmovanja so zavoljo slabega vremena današnjo tekmo morali prestaviti na srednjo skakalnico in izpeljali le eno serijo, ki pa je trajala uro in pol.

Znova je "eksplodiral" Lanišek in z novim rekordom naprave (109,5 metra ter 129,2 točke) dosegel drugo zaporedno zmago. Najbolj se mu je približal Japonec Junširo Kobajaši (105 m in 118,6 točke), tretji pa je bil Rus Jevgenij Klimov (103,0 m in 113,4 točke).

Lanišek je z novo zmago prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku poletne Velike nagrade, kjer ima 331 točk, drugi Kobajaši jih ima 314. Brez točk je na današnji tekmi ostal le Jurij Tepeš, medtem ko so Robert Kranjec, Miran Zupančič in Žiga Jelar osvojili 22., 25. in 29. mesto.

Poletna velika nagrada se bo nadaljevala v začetku oktobra v avstrijskem Hinzenbachu, tej preizkušnji pa bo sledil še finale v Klingenthalu.

M. L.