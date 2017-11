Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lindsey Vonn je v Lake Louisu dobila že 18 tekem za svetovni pokal. Foto: Reuters Marie-Michele Gagnon je padla in se zelo verjetno huje poškodovala. Foto: Reuters Dodaj v

Ledecka na zadnjem treningu pred Vonnovo, Ferkova znova v ozadju

Čater na zadnjem treningu na 18. mestu

30. november 2017 ob 22:09

Lake Louise,Beaver Creek - MMC RTV SLO

Na drugem treningu smuka v Lake Louisu je bila najhitrejša Čehinja Ester Ledecka, ki je za 15 stotink ugnala Lindsey Vonn.

Tina Weirather iz Liechtensteina na tretjem mestu je zaostala že 54 stotink. Kanadčanka Marie-Michele Gagnon je padla in morala je v bolnišnico, zato je bil trening prekinjen. Edina Slovenka Maruša Ferk je bila 46. med 53 uvrščenimi tekmovalkami. Zaostala je skoraj štiri sekunde.

Prvi ženski smuk bo v petek ob 20.30. Prenos bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Na drugem treningu najhitrejši Mayer, Čater 18.

Alpski smučarji so v Beaver Creeku opravili drugi trening smuka. Najhitrejši je bil Avstrijec Matthias Mayer, 66 stotink pred Švicarjem Beatom Feuzem in 82 pred rojakom Hannesom Reicheltom. Med Slovenci je bil najboljši Martin Čater z 18. mestom in zaostankom 2,31 sekunde za Mayerjem. Klemen Kosi je zasedel 33. mesto, Boštjan Kline je bil 42., Tilen Debelak in Miha Hrobat pa sta bila pri repu uvrščenih.

V Beaver Creeku bo najprej v petek ob 18.45 superveleslalom, smuk bo v soboto, veleslalom pa v nedeljo.

Lake Louise, drugi trening: 1. E. LEDECKA ČEŠ 1:48,14 2. L. VONN ZDA +0,15 3. T. WEIRATHER LIE 0,54 4. C. HÜTTER AVT 0,64 5. B. JOHNSON ZDA 0,76 6. E. FANCHINI ITA 1,15 7. J. WILES ZDA 1,37 8. K. WEIDLE ZDA 1,38 9. A. McKENNIS ZDA 1,39 10. R. SIEBENHOFER AVT 1,43 ... 46. M. FERK SLO 3,98 Tekma bo v petek ob 20.30.

Beaver Creek, drugi trening: 1. M. MAYER AVT 1:39,74 2. B. FEUZ ŠVI +0,66 3. H. REICHELT AVT 0,82 4. A. SANDER NEM 1,11 5. A. THEAUX FRA 1,27 6. V. KRIECHMAYR AVT 1,28 7. J. CLAREY FRA 1,30 8. T. DRESSEN NEM 1,33 9. K. JANSRUD NOR 1,51 10. G. FAYET FRA 1,53 ... 18. M. ČATER SLO 2,31 33. K. KOSI SLO 3,07 42. B. KLINE SLO 3,38 64. T. DEBELAK SLO 4,42 72. M. HROBAT SLO 5,50

A. G.