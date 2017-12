Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Jakov Fak je v olimpijski sezoni v izjemni formi. Foto: EPA Dodaj v

Norveška simultanka, Slovenija na sredini uvrščenih

Le prvouvrščeni reprezentanci nista šli v kazenski krog

10. december 2017 ob 11:25,

zadnji poseg: 10. december 2017 ob 12:40

Hochfilzen - MMC RTV SLO

Čeprav je Norveška na moški štafetni preizkušnji nastopila v precej okrnjeni postavi, je prvega zasledovalca premagala za skoraj dve minuti.

Vikingi so nastopili brez bratov Boe, a so vseeno druge Nemce ugnali za minuto in 54 sekund. To sta bili tudi edini reprezentanci, ki jima ni bilo treba v kazenski krog. Tretji so bili Francozi.

Na 30 kilometrov dolgo preizkušnjo se je podalo 26 štafet. Za Slovenijo je začel Miha Dovžan, ki je moral v obeh strelskih nastopih v en kazenski krog. Tako je predal šele na 20. mestu, za presenetljivo vodilno Belgijo je zaostal za več kot dve minuti in pol.

V tretjem strelskem nastopu je Norveška prehitela Belgijo, Klemen Bauer pa je nadaljeval slab slovenski nastop, saj je moral sam kar trikrat v kazenski krog. Na polovici tekme je prva predala Norveška, Slovenija pa kot 19.

V tretji predaji je tekel Mitja Drinovec, ki mu sicer ni bilo treba v kazenski krog, se je pa za vsega nekaj sekund ognil vodilnemu Norvežanu, ki bi ga kmalu prehitel za en krog. V tem primeru bi morala Slovenija odstopiti, kot je moralo to storiti sedem najslabših štafet. Drinovec je tako predal kot 19. oziroma zadnji med vsemi, ki so lahko tekli do konca. V zadnji predaji teče Jakov Fak. Ta je v odlični formi, saj je na obeh posamičnih tekmah stopil na zmagovalni oder. V skupnem seštevku svetovnega pokala zaseda visoko tretje mesto.

Ob 14.10 se bo začela še ženska štafeta, v kateri pa Slovenija ne nastopa.

