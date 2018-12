Poudarki Peter Prevc se vrača v Engelbergu sredi decembra Rjoju Kobajaši je začel sezono v nori skaklni formi, saj je doslej nanizal tri zmage, dve 3. mesti. Še najslabši je bil na uvodni ekipni tekmi v Wisli, kjer je bila Japonska četrta. Foto: Reuters Domen Prevc je po daljavi dneva v 1. seriji (134,0 m) v finalu nato skočil 17 metrov manj in izgubil 11 mest. Foto: Reuters VIDEO Prevc s prvim skokom na 3... Dodaj v

Prevc v finalu Nižnega Tagila zdrsnil s 3. mesta na 14.

Od Slovencev pri točkah samo še Timi Zajc s 24. mestom

2. december 2018 ob 15:27,

zadnji poseg: 2. december 2018 ob 17:59

Nižni Tagil - MMC RTV SLO

Po daljavi dneva v 1. seriji in 134,0 m je bil Domen Prevc v igri za stopničke, a v finalu je nato zdrsnil izven deseterice. Z tretjo zmago zime je skupno vodstvo v svetovnem pokalu utrdil Japonec Rjoju Kobajaši.

V finalu nedeljske tekme v Nižnem Tagilu se je Domen Prevc potegoval celo za zmago, saj je po prvem skoku 19-letni Prevc zasedal tretje mesto. V zahtevnih razmerah je najboljši slovenski skakalec pristal pri 134,0 m in prevzel vodstvo, ki ga je zadržal do nastopa najboljših. Najprej ga je za 2,1 točke prehitel sobotni zmagovalec Johann Andre Forfang, prav na koncu pa je najboljši dosežek postavil vodilni v svetovnem pokalu Rjoju Kobajaši.

Kobajaši v nedeljo razred zase

Drugi skoki so pošteno premašali vrstni red, veter je spremenil smer in zahteval davek, tudi pri najmlajšemu izmed bratov Prevc, ki je v drugo pristal le pri 116,5 m. Nasprotno sta najboljša dva potrdila izvrstno formo: Forfang je naprej za drobec točke prehitel poljski dvojec Piotr Žyla - Kamil Stoch. A Rjoju Kobajaši je nato deklasiral tekmece s skokom 133,0 m in je na koncu za skoraj 14 točk prehitel vse. S tretjo zmago kariere in tudi sezone se je 22-letnik iz bližine Morioke še bolj navezal na rumeno majico vodilnega.

Od četverice Slovencev se je v finale uvrstil samo še Timi Zajc s 24. mestu in bo tudi na peti posamični tekmi zime 2018/19 kot edini Slovenec osvojil točke za svetovni pokal.

"Forma se stopnjuje, gre navzgor, zadovoljen sem z napredkom, ki sem ga napravil v zadnjih dveh tednih. Potrebno pa je še nadaljevati v tej smeri, 'štajgat' naprej. Morda je ta udarec po glavi, po glavi ob slabih razmerah in slabem skoku dal vedeti, da moramo še veliko narediti, veliko delati, da bomo res pripravljeni za obe seriji in da bomo potem lahko segali po stopničkah," je drugo tekmo v Nižnem Tagilu pokomentiral Prevc.

Trojica obstala v kvalifikacijah, še dva v 1. seriji

Medtem ko je bil Jernej Damjan prekratek za nekaj točk, ga je Bor Pavlovčič polomil in končal na zadnjem, 50., mestu. Že v kvalifikacijah so premalo skočili Anže Lanišek (56.), Žak Mogel (58.) in Tomaž Naglič (59.).

Skakalna karavana se iz Rusije zdaj seli v Nemčijo v Titisee-Neustadt, kjer bosta v soboto in nedeljo dve novi tekmi svetovnega pokala. Slovenski selektor Gorazd Bertoncelj je potrdil, da v Nemčiji še zagotovo ne bo Petra Prevca, ki pa načrtuje vrnitev v svetovni pokal v Engelbergu med 14. in 16. decembrom.

NIŽNI TAGIL, druga tekma

Končni vrstni red: daljavi točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 132,5/133,0 273,1 2. J. A. FORFANG NOR 132,5/130,0 259,2 3. P. ŽYLA POL 126,0/133,0 258,9 4. K. STOCH POL 129,5/129,5 257,8 5. K. GEIGER NEM 125,0/126,0 248,7 6. A. AALTO FIN 129,0/126,0 246,6 7. A. FANNEMEL NOR 125,0/128,5 246,5 8. J. KLIMOV RUS 124,5/129,0 243,2 9. R. JOHANSSON NOR 123,0/124,5 238,0 10. M. EISENBICH. NEM 122,5/127,0 236,9 ... 14. D. PREVC SLO 134,0/116,5 233,6 24. T. ZAJC SLO 123,0/121,5 223,6



Vrstni red po 1. seriji: daljava točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 132,5 135,1 2. J. A. FORFANG NOR 132,5 132,1 3. D. PREVC SLO 134,0 130,0 4. S. KRAFT AVT 131,0 128,5 5. K. STOCH POL 129,5 128,4 6. A. AALTO FIN 129,0 126,6 7. K. PEIER ŠVI 129,5 125,7 8. S. LEYHE NEM 127,0 124,1 9. K. BICKNER ZDA 129,0 123,0 10. P. ŽYLA POL 126,0 122,8 ... 24. T. ZAJC SLO 123,0 113,7 Brez finala: 34. J. DAMJAN SLO 121,0 108,7 50. B. PAVLOVČIČ SLO 107,5 81,4

SVETOVNI POKAL (M)



SKUPNI VRSTNI RED (5/28)

1. R. KOBAJAŠI JAP 420 točk 2. P. ŽYLA POL 285 3. K. STOCH POL 276 4. J. A. FORFANG NOR 255 5. S. LEYHE NEM 191 6. K. GEIGER NEM 177 7. A. WELLINGER NEM 173 8. J. KLIMOV RUS 161 9. R. JOHANSSON NOR 152 10. T. ZAJC SLO 144 11. D. PREVC SLO 136 ... 20. A. LANIŠEK SLO 53 32. J. DAMJAN SLO 20 33. Ž. MOGEL SLO 18 44. A. SEMENIČ SLO 5

R. K., To. G.