Skakalci znova potrdili dodatno kvoto za svetovni pokal

Bartol in Pavlovčič zmagala v Planici

19. februar 2017 ob 14:52

V Planici je tudi na drugi tekmi celinskega pokala na najvišjo stopničko stopil slovenski skakalec. Najboljši je bil Tilen Bartol, drugo mesto pa je zasedel sobotni zmagovalec Bor Pavlovčič.

Bartol, ki je lani marca na bližnji letalnici poletel kar 252 m, a nato na preizkusu velikanke padel, je tretjič zmagal v celinskem pokalu. Na s soncem obsijani Bloudkovi velikanki je s 138 m vodil že po prvi seriji pred Avstrijcem Florianom Altenburgerjem in domačinom Pavlovčičem. Oba sta zaostajala točno za šest točk. V finalu je za skok dneva s 139,5 m poskrbel Pavlovčič, ki je zbral 268,6 točk, na kar Altenburger ni imel odgovora. Odličen pa je bil tudi Bartol, ki je ponovil daljavo iz prve serije, končnih 274,3 točke pa je bilo dovolj za zmago. Na najnižjo stopničko se je prebil Nemec Constantin Schmid.

Šesti je bil Nejc Dežman, Rok Tarman je zasedel deveto mesto, Jaka Hvala 12., Miran Zupančič 17. In Aljaž Osterc 25. Celinski pokal se naslednji teden nadaljuje v Iron Mountainu v ZDA, kjer se bo s sedmo in osmo tekmo tudi zaključila predzadnja letošnja perioda tekmovanja. Že pred zadnjima tekmama je znano, da je Slovenija (po zaslugi Dežmana) znova dobila dodatno, sedmo kvoto, za nastop v zadnji periodi svetovnega pokala, na norveški turneji RAW AIR in na finalu v Planici.

