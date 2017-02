Skupinski štart biatlonk

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Laura Dahlmeier je v Hochfilznu v izjemni formi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

19. februar 2017 ob 11:19

Hochfilzen

Svetovno prvenstvo v biatlonu se v Hochfilznu končuje z obema preizkušnjama s skupinskim štartom. Pravkar poteka tekma biatlonk, biatlonci pa se bodo pomerili ob 14.30.

Neposredni prenos obeh tekem s Tirolske lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju. Mesto med najboljšimi 30 sta si priborila tudi Teja Gregorin in Klemen Bauer. Gregorinova je dobro nastopila na posamični tekmi, kjer je zasedla 12. mesto, Bauer pa je bil 16. na zasledovanju.

S petimi zlatimi medaljami in eno srebrno je v Avstriji najuspešnejša reprezentanca Nemčija. Francozi so osvojili sicer sedem kolajn, a le eno zlato, Češka ima eno zlato, skupno pa štiri medalje. Nemka Laura Dahlmeier ima kar štiri zlate in eno srebro, dve zlati pa je osvojila njena rojakinja Vanessa Hinz. Med biatlonci je najboljši Martin Fourcade, ki je v Hochfilznu osvojil pet medalj.

T. J.