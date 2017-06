Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Letos so na Pohorju izvedli že 54. Zlato lisico. Foto: MMC RTV SLO Janez Kocijančič je pojasnil, da kolesar FIS za sezono 2020/21 še ni sprejet, a za zdaj ne vsebuje tekme v Mariboru. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zlate lisice (še) ni v programu sezone 2020/21

Samostojna ekipa le v dovovoru s SZS-jem

12. junij 2017 ob 22:33

Ljubljana - STA

Na izvršilnem odboru Smučarske zveze Slovenije je beseda tekla tudi o prihodnosti Zlate lisice v Mariboru, ki ni rožnata.

Člani so se seznanili s poročili o izpeljanih tekmah svetovnih pokalov, ki jih je v pretekli sezoni gostila Slovenija, katerih finančni presežki so pomemben del proračuna ekip in zveze. S pozitivnim finančnim izkupičkom se ponašajo organizatorji tekmovanj v Planici, na Pokljuki, v Kranjski Gori, Mariboru, vse bolje kaže tudi ženskemu skakalnemu prazniku na Ljubnem.

V zvezi s poročilom za Zlato lisico, ki ga je ob odsotnosti članov mariborskega kluba predstavil generalni sekretar OK Pokal Vitranc Srečko Medven, je slovenski član v predsedstvu mednarodne smučarske federacije FIS Janez Kocijančič opozoril na negotovo prihodnost Zlate lisice.

"Mariborska tekma je za prihodnji dve leti trdno na terminskem programu. In to so edini programi, ki so bili sprejeti. Lahko se spremenijo, ampak mislim, da ni nobenih možnosti, da bi se mariborska tekma umaknila. Je pa v nekem dolgoročnem planiranju, ki je še v povsem delovni obliki v sezoni 2020/21 ta tekma izpuščena in mislim, da je treba storiti vse, da se to ne bo zgodilo. V tem trenutku še ni nobene posledice. To še ni sprejet koledar in mislim, da je treba storiti vse, da tudi nikdar ne bo sprejet v takšni obliki," je dejal Kocijančič, ki je vodstvo domače zveze pozval, naj se nemudoma odzove.

"Predlog koledarja je bil narejen v ozki delovni skupini FIS-a na sedežu v Oberhofnu, kjer sodelujejo vsi direktorji svetovnih pokalov in vodstvo FIS-a. Ta predlog ni dokončen, na programski konferenci v Portorožu se ga ni potrjevalo, potrjeval se bo drugo leto na kongresu FIS-a v Grčiji. Treba se je odzvati predvsem mirno. Zadeva ni tako negativna kot zgleda na papirju. Je pa seveda pomembno, da vsi členi v tej zgodbi opravijo svojo domačo nalogo, Maribor, mariborska občina, slovenska zveza. Lahko je takšen umik pogojen v za mariborsko tekmo neugodnem vremenu, lahko pa so tudi v novi filozofiji Fisa, ki zadeva zmanjševanje števila tekem, nova, predvsem azijska tržišča in potem pač nekdo odpade ven. Denimo tudi Kvitfjell je pod velikim vprašajem," je pojasnil Medven.

Samostojna ekipa le v dovovoru s SZS-jem

Izvršilni odbor je potrdil nova pravilnika o pravicah in dolžnostih tekmovalcev reprezentanc v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji ter tekmovalcev slovenskih alpskih smučarskih reprezentanc panoge za alpsko smučanje.

Nova pravilnika bosta vključena v pogodbe, ki jih bodo ponudili tekmovalcem v podpis. Predsednik zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič je bil glede pravil jasen: "Ne more se oblikovati samostojna ekipa brez dogovora s smučarsko zvezo in ne more se oblikovati samostojna ekipa brez upoštevanja pravilnika, ki daje reprezentantom dolžnosti in naloge znotraj ekipe, kar pomeni, da reprezentant ne more samovoljno izstopiti iz ekipe, le na podlagi tega, da ima svoje trenerje."

Vprašanje šampionskega statusa in možnosti oblikovanja od zveze samostojnih trening ekip se je pojavilo že s tekaško šampionko Petro Majdič, v celoti pa je problem izbruhnil s samostojno ekipo najuspešnejše alpske smučarke vseh časov Tine Maze. V zadnjih dveh sezonah s svojo samostojno trening ekipo deluje tudi trenutno najuspešnejša tekmovalka Ilka Štuhec, ki pa ni v celoti ločena od alpskih reprezentanc, z moško smukaško ekipo denimo opravlja skupne poletne priprave na južni polobli.

"Mislim, da bo do teh pobud prej ali slej prišlo tudi v skokih, zato smo oblikovali tudi nov pravilnik. Med tekmovalcem in vodstvom mora biti soglasje, da lahko tekmovalec takšno možnost izkoristi v največji možni meri, po drugi strani pa vemo, kakšna je naša odgovornost v primeru, da se kaj pripeti," je dejal Jasnič, ki je med možnimi kandidati za takšno rešitev omenil Roberta Kranjca in Jerneja Damjana. "Takšna rešitev ni namenjena začetnikom ali mladim, temveč vrhunskim tekmovalcem, ki so že nekaj dali skokom in imajo osvojene medalje z največjih tekmovanj. V pravilniku govorimo o temu, da lahko ima reprezentant največ pet osebnih sponzorjev, da lahko posname svoje lastne spote, tudi reklamne."

Za razliko od skakalcev, ki imajo denimo poenotene čelade, pa alpinci lahko samostojno tržijo prostor na svojih čeladah. Iztok Klačnik, predsednik zbora in odbora za alpsko smučanje, je dejal: "Prejšnji pravilnik je bil zastarel, gremo s časom naprej, upoštevamo različne oblike marketinških aktivnosti tekmovalcev in te podrobnostmi smo opredelili s pravilnikom. Želimo se izogniti temu, da bi vsak po svoje nekaj delal, temveč da so zadeve poenotene da so aktivnosti zapisane v pogodbi. Za tekmovalce se jasno določajo marketinške aktivnosti, pravice, vsekakor je več pravic kot prej tudi dodatni osebni sponzorji so notri. Ta pravilnik bo podlaga tudi za podpis novih pogodb. Tudi z Ilko Štuhec, ki je lani podpisala in bo letos podpisala."

"V skladu s tem pravilnikom ni več šampionskega statusa, kar ne spremeni dejstva, da se z Ilko pogovarjamo o načinu, na kakšen način bo delala in trenirala. Tako kot ima Ilka 'svojo ekipo' jo ima tudi Žan Kranjec, Štefan Hadalin, ki sta denimo sama v ekipi. Dajemo možnost vsem, da čim boljše trenirajo. Verjamem, da se bomo zmenili in da bo zadovoljna," je dejal Klančnik.

A. G.