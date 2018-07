Avstrija ukinja opravljanje vozniškega izpita v turškem jeziku

Hofer: "Vsak dodatni jezik državo stane petmestno število evrov"

22. julij 2018 ob 12:31

Dunaj - MMC RTV SLO

Kandidati za vozniški izpit v Avstriji teoretičnega dela preizkusa ne bodo mogli več opravljati v turškem jeziku, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za promet.

Avstrija je do zdaj ponujala reševanje izpitnih pol v petih jezikovnih različicah - nemškem, turškem, angleškem, slovenskem in hrvaškem jeziku. Seveda se večina kandidatov odloči za materinščino, turški jezik pa je druga najpogostejša izbira. A avstrijski minister za promet Norbert Hofer, ki je član skrajno desne Svobodnjaške stranke (FPÖ), je dejal, da ta jezik zdaj umikajo z izpitnih pol.

Kot razlog je navedel zmanjševanje stroškov. "Vsak dodatni jezik državo stane petmestno število evrov, ki ni upravičena." Dodal pa je, da so odločitev sprejeli tudi kot "vzpodbudo za učenje nemškega jezika", piše BBC. "Seveda gre pri tem za vprašanje stroškov, a zame je pomembno tudi, da se jasno pove, v katerem jeziku je pametno opravljati izpit," je dejal Hofer. Potrdil je, da bodo kandidati še vedno lahko odgovarjali na vprašanja iz prometne varnosti tudi v angleškem, slovenskem in hrvaškem jeziku.

Avstrija je edina zahodnoevropska država, ki ima v vladi skrajno desno stranko. To so prav Svobodnjaki, ki sedijo v vladi s konservativno Ljudsko stranko kanclerja Sebastiana Kurza. Kurz je tudi že večkrat jasno povedal, da si prizadeva za to, da Evropska unija prekine pogajanja s Turčijo o približevanju te države povezavi, kar je razjezilo turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki je kot povračilni ukrep proti Dunaju maja lani vložil veto na sodelovanje zveze Nato z Avstrijo. Turčija je namreč ena ključnih zaveznic te vojaške organizacije, Avstrija pa ni njena članica.

A. P. J.