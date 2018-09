Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 21 glasov Ocenite to novico! Nakupovalni center v Milanu. Foto: Reuters Dodaj v

Bodo v Italiji veliki nakupovalni centri ob nedeljah kmalu zaprti?

Vlada: Vrniti se je treba k tradicionalnim vrednotam

10. september 2018 ob 20:36

Rim - MMC RTV SLO, Reuters

Nova italijanska vlada namerava še pred koncem letošnjega leta uvesti prepoved obratovanja velikih nakupovalnih centrov ob nedeljah, saj želijo s tem ubraniti družinsko tradicijo, je napovedal podpredsednik vlade Luigi Di Maio.

Da bi spodbudil gospodarsko rast, je leta 2012 takratni italijanski premier Mario Monti liberaliziral nedeljsko trgovino, čemur so ostro nasprotovali Rimskokatoliška cerkev in sindikati, ki so si prizadevali, da bi nedelja ostala tradicionalni dan za počitek.

"Ta liberalizacija dejansko uničuje italijanske družine," je v nedeljo dejal vodja Gibanja petih zvezd Di Maio. "Znova moramo začeti omejevati delovni čas." Napovedal je tudi, da bodo nakupovalni centri po reformi zaprti tudi ob državnih praznikih.

Manjši italijanski trgovci so si dolgo prizadevali za spremembo Montijeve reforme, trdili so, da se njihove trgovine spopadajo z nelojalno konkurenco velikih nakupovalnih centrov.

Na začetku letošnjega leta je nedeljsko odprtje trgovin omejila tudi Poljska. Gre za del prizadevanj poljskih oblasti za vrnitev vrednot Rimskokatoliške cerkve. Po številnih evropskih državah imajo trgovine sicer čedalje daljše delovnike, s čimer želijo privabiti kupce, ki čedalje več nakupujejo po spletu.

K. T.