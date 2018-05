Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Številke kažejo, da se število prosilcev za azil v Avstriji zmanjšuje. Foto: EPA VIDEO V Avstriji odstranili cen... Dodaj v

Na avstrijskem Koroškem odstranili centre za popis prebežnikov

"Varnost ljudi zaradi tega ne bo ogrožena"

8. maj 2018 ob 19:36

Celovec - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, Radio Slovenija

V preteklih dneh so na mejnih prehodih Vič in Holmec na avstrijskem Koroškem odstranili centre za popis prebežnikov, ki so jih postavili, ker so pričakovali nov begunski val.

Centre za popis so postavili pred dvema letoma. Kot kaže, novega vala prebežnikov ne bo, a, kot je za Radiotelevizijo Slovenija poročala Petra Kos Gnamuš, Avstrija še naprej vztraja pri nadzoru prehajanje meje s Slovenijo, vseeno pa so na teh dveh mejnih prehodih odstranili registracijske centre.

Pred dvema letoma se je Avstrija brezkompromisno pripravljala na nov val prebežnikov. Poleg strogega nadzora na mejnih prehodih, ki velja še danes, so v občini Pliberk govorili o postavitvi mejne ograje, postavili pa so tudi centre za popis prebežnikov, če bi jih morali naenkrat sprejeti veliko število.

To je bil burni predvolilni čas med predsedniškimi in predčasnimi parlamentarnimi volitvami, ki ga je močno zaznamovalo begunsko vprašanje. Dobre štiri mesece po prihodu nove zvezne vlade in stabilizaciji političnih razmer v Avstriji mejne ograje še ni, v preteklih dneh pa so podrli tudi centre za popis beguncev.

"Na mejnih prehodih Vič in Holmec smo odstranili centre za popis prebežnikov, prav tako smo registracijski center deloma zmanjšali tudi na mejnem prehodu Karavanke, kajti večjega vala beguncev ne pričakujemo več," je povedala predstavnica za medije pri koroški deželni policiji Waltraud Dullnigg. In dodala: "Mejne kontrole kljub temu ostajajo, varnost ljudi pa zaradi tega ne bo ogrožena."

Čeprav uradnih podatkov o številu prebežnikov na meji na deželni policiji v Celovcu niso podali, pa so na občini Pilberk za Radiotelevizijo Slovenija povedali, da v tem obdobju vsaj v njihovi občini niso zajeli niti enega samega prebežnika.

