Nemški železničarji s stavko zahtevajo zvišanje plač

Vodstvo Deutsche Bahna zahtevam ne ugodi

10. december 2018 ob 12:53

Berlin - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V Nemčiji je bila štiriurna opozorilna stavka delavcev na železnicah, kar je vplivalo na zamudo več milijonov potnikov. Delavci zahtevajo višje plače.

Po vsej Nemčiji je oviran železniški promet, odpovedani so številni medmestni, regionalni in lokalni vlaki. Čeprav je stavka trajala le štiri ure, od 5.00 do 9.00, so v družbi Deutsche Bahn opozorili, da bodo zamude in odpovedi vlakov ves dan. V Deutsche Bahnu zato prebivalcem svetujejo, naj potovanje z vlakom, če se da, preložijo na torek.

Delavci v železniškem prometu so se za opozorilno stavko odločili, ker največjemu sindikatu strojevodij EVG in Deutsche Bahnu v soboto ni uspelo doseči dogovora o plačah. V sindikatu so zahtevali 7,5-odstotno zvišanje plač za 160.000 zaposlenih, v kar v Deutsche Bahnu niso privolili. Vodstvo podjetja je ponudilo 5,1-odstotno zvišanje plač v dveh korakih in enkratni dodatek 500 evrov, kar trdijo, da skupaj pomeni sedemodstotni dvig plač.

V nedeljo so pri Deutsche Bahnu sicer v povprečju za 1,9 odstotka podražili ceno vozovnic.

