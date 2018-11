Jemen: Silovita ofenziva vladnih sil v Hudajdi

Guterres: Boji se morajo končati

12. november 2018 ob 17:37

Sana - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

V Jemnu vladne sile s podporo koalicije pod vodstvom Savdske Arabije nadaljujejo silovito ofenzivo na strateško pomembno pristaniško mesto Hudajda.

Po zadnjih podatkih je v zadnjem dnevu v bojih umrlo 150 ljudi, med njimi tudi civilisti. Hudajdo, mesto ob Rdečem morju, ki ima osrednjo vlogo pri dostavi človekoljubne pomoči 14 milijonom prebivalcev, že štiri leta nadzorujejo hutijevski uporniki. Od začetka meseca je bilo v bojih za to mesto ubitih več kot 600 ljudi.

Vir blizu jemenske provladne vojaške koalicije je potrdil, da so hutijevci, ki jih podpira Iran, odbili ofenzivo vladnih sil s podporo koalicije pod vodstvom Savdske Arabije, katere cilj je bil zavzetje pristanišča. V spopadih je v zadnjih 24 urah umrlo sedem civilistov. Ponoči je bilo ubitih 111 upornikov in 32 pripadnikov vladnih sil. Koalicijske sile so upornike napadale tudi z letali.

Po enajstih dneh bojev so koalicijske sile, ki so ofenzivo začele 1. novembra, v nedeljo napredovale do predmestja na vzhodu Hudajde, kar je sprožilo strahove, da se bodo začeli ulični boji, ki bi še dodatno ogrozili civiliste. Zahodne države pozivajo h koncu nasilja v Jemnu, Združeni narodi pa si prizadevajo, da bi do konca novembra stekli mirovni pogovori.

Guterres: Boji se morajo končati

Generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres je posvaril, da "bi lahko uničenje pristanišča v Hudajdi povzročilo katastrofalne razmere". "Boji se morajo končati, politični pogovori pa se morajo začeti. Pripraviti moramo obsežen humanitarni odgovor, da se bomo prihodnje leto izognili najhujšemu," je med obiskom v Parizu za radio France Inter povedal Guterres.

Po njegovih besedah se ZDA, Rusija, Evropa in številne države v regiji strinjajo, da je čas za konec tega konflikta. Stranem v konfliktu so že predstavili okvir za rešitev. Prvi odzivi so bili "relativno pozitivni", vendar pa so po mnenju Guterresa zadeve zastale zaradi spopadov v Hudajdi.

Po nekaterih podatkih je v Jemnu od leta 2015 skupno umrlo do 70.000 ljudi. V državi se po ocenah ZN-a tudi zaradi savdske blokade spoprijemajo z najhujšo humanitarno krizo na svetu. Lakota grozi že 14 milijonom ljudi oziroma skoraj polovici prebivalstva. Podhranjenost dela otroke še posebej ranljive za bolezni, kot je kolera. Od aprila 2017 je v najrevnejši arabski državi število domnevnih okužb doseglo 1,2 milijona.

T. J.