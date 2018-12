Zaradi sprejema sporne reforme zakonodaje v Budimpešti že od sobote potekajo protesti. Foto: Reuters Dodaj v

Madžarska sprejela sporni zakon o zvišanju nadur z 250 na 400 letno

Sindikat zakon označil za "suženjskega"

13. december 2018 ob 11:33

Budimpešta,STA - MMC RTV SLO, STA

Madžarski parlament je potrdil zakon o delavskih pravicah, ki povečuje število dovoljenih nadur z do zdaj dovoljenih 250 na 400 nadur letno, pri čemer je časovni okvir izplačila do tri leta.

Vse od sobote v Budimpešti potekajo protesti, ki se jih je udeležilo več tisoč ljudi, ki so zagrozili s splošno stavko in zaporami cest.

Opozicija skušala preprečiti glasovanje

Poslanci so sicer potrdili tudi zakon, ki uvaja nova upravna sodišča, za katerega je Helsinški odbor ocenil, da "resno ogroža vladavino prava na Madžarskem", saj bodo zabrisane meje med izvršilno in sodno vejo oblasti.

Sicer pa je na glasovanju v sredo v madžarskem parlamentu nastal pravi kaos. Opozicijski poslanci so poskušali preprečiti glasovanje z glasnim piskanjem s piščalkami in blokiranjem dostopa predsednika parlamenta Laszla Köverja do govorniškega odra.

Šestdnevni delovni teden

Parlament, v katerem ima stranka Fidesz premierja Viktorja Orbana dvotretjinsko večino, je kljub temu potrdil reformo zakona o delavskih pravicah. Sprememba zakona število dovoljenih nadur dviguje s trenutnih 250 na 400 na leto. Delodajalci pa lahko od delavca zahtevajo 250 nadur dela, za preostale nadure pa bi potrebovali soglasje delavca.

400 nadur letno v praksi pomeni dve dodatni uri na delovni dan oziroma šestdnevni delovni teden. Ob tem naj bi časovni okvir za izplačilo nadur z enega razširili na tri leta, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Vlada: spremembe bodo koristne

Madžarska vlada trdi, da bodo spremembe koristile tako tistim, ki želijo delati več, kot tistim, ki potrebujejo več delovne sile. Sindikati zakonu, ki so ga označili za suženjskega, nasprotujejo, saj se vlada ni posvetovala z njimi.

K. Št.