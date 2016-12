Nemška policija aretirala moška zaradi sumov priprav na nov napad

Ni znakov, da sta aretaciji povezani z berlinskim napadom

23. december 2016 ob 07:48,

zadnji poseg: 23. december 2016 ob 11:03

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Nemška policija je v Duisburgu aretirala brata zaradi sumov, da sta pripravljala napad na nakupovalno središče v Oberhausnu blizu meje z Nizozemsko.

Brata, stara 31 in 28 let, sicer rojena na Kosovu, sta bila prijeta zgodaj zjutraj v petek. Policija je sporočila, da sta pripravljala napad na nakupovalno središče v Oberhausnu, ni pa še znano, kako daleč so bile priprave in ali je vpletenih še več ljudi. Policija izvaja intenzivno preiskavo.

Za zdaj ni znakov, da sta aretaciji povezani s ponedeljkovim napadom na božično tržnico v Berlinu, v katerem je umrlo 12 ljudi, ranjenih pa jih je bilo 49, poroča BBC.

B. V.