Nemčija izdala priporni nalog Anisa Amrija in razpisala 100.000 evrov nagrade

Iskanje osumljenca poteka po vsej Evropi

21. december 2016 ob 07:40,

zadnji poseg: 21. december 2016 ob 21:51

Berlin - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Nemške oblasti so po vsej Evropi izdale priporni nalog za Anisa Amrija, tunizijskega državljana, osumljenega napada v Berlinu, in nanj razpisale nagrado 100.000 evrov.

Nemško zvezno tožilstvo je kot osumljenca za ponedeljkov teroristični napad s tovornjakom na božičnem sejmu v Berlinu identificiralo 24-letnega Tunizijca Anisa Amrija. V tiralici so zapisali, da je lahko "nevaren in oborožen". Dodali so, da je visok 1,78 metra in težak okoli 75 kilogramov ter da ima črne lase in rjave oči. Nanj so razpisali nagrado 100.000 evrov za informacije, ki bi privedle do njegove aretacije.

Anis je na seznamu nemških obveščevalnih služb od letošnjega novembra, saj naj bi bil povezan z islamskim pridigarjem, ki so ga v Nemčiji aretirali zaradi domnevnega rekrutiranja islamskih skrajnežev. Nemške oblasti so Anisu zavrnile stalno bivališče, dobil pa je odlog za začasno bivališče, dokler ne dobijo njegovih dokumentov, in prav ta dokument so našli pod sedežem v tovornjaku, ki je zapeljal v množico na božičnem sejmu v Berlinu.

AFP je poročal, da tunizijska protiteroristična policija zaslišuje člane njegove družine, in sicer njegove starše, Amri ima tudi štiri sestre in brata. Iz Tunizije je odšel kot nezakoniti prebežnik leta 2011 in do lani živel v Italiji, kjer je bil obsojen na štiri leta zaporne kazni zaradi obtožb, da je zažgal šolo. Njegov oče je za tunizijski radio Mosaique dejal, da se je odpravil v Nemčijo lani.

Amri naj bi uporabljal šest različnih imen in tri različne narodnosti, poleg tunizijske še libanonsko in egiptovsko.

De Maizière previden

Nemški notranji minister Thomas de Maizière sicer ni želel potrditi ugibanj, da je osumljenec za napad tunizijski prosilec za azil, povezan z IS-jem, temveč le to, da so na sledi novemu osumljencu.

Nemški dnevnik Allgemeine Zeitung iz Mainza je danes pisal, da policija po vsej državi išče domnevnega storilca, že omenjenega Anisa, ki je policiji znan pod najmanj tremi imeni. V kabini tovornjaka so namreč našli dovoljenje za začasno prebivanje z njegovim imenom. Agencija Reuters je sicer navajala poročanje Spiegla, da naj bi bil dokument lažen.

Osumljenec naj bi bil ranjen, saj naj bi v kabini nastal spor. Policija je našla tudi sledi DNK, ki naj bi kazale na to. Zaradi tega preiskujejo tudi vse ranjence v bolnišnicah. V napadu je bilo ubitih 12 ljudi, 48 jih je bilo ranjenih, od katerih jih je 12 še vedno v kritičnem stanju.



Voznik tovornjaka umrl za posledicami strelnih ran

"Prepričan sem, da bomo lahko že jutri ali v bližnji prihodnosti privedli novega osumljenca," je v torek zvečer za nacionalno televizijo ZDF povedal Andre Schulz iz zveze nemških kriminalističnih delavcev.

Dodal je, da imajo trdne dokaze in več sledi, ki jih preiskujejo, med drugim so se osredotočili na analizo DNK in podatkov GPS-a, ki so jih našli v tovornjaku, preverjajo pa tudi prenosne telefone, ki so jih našli na prizorišču. Policija preiskuje namige 500 ljudi, ki so se jim oglasili.

Medtem je obdukcija pokazala, da je bil poljski voznik tovornjaka v času, ko je tovornjak zapeljal med ljudi, še živ, umrl je za posledicami strelnih ran, ki so mu bile zadane pozneje, je še poročal Bild.

Odgovornost za napad prevzela Islamska država

Nemški notranji minister Thomas de Maiziere je v torek zvečer sporočil, da preiskovalci preiskujejo več sledi. "Slišali smo, da je odgovornost za napad domnevno prevzela Islamska država, ki je pravzaprav tolpa teroristov," je dejal za televizijsko postajo ARD. "Preiskovalci preiskujejo več sledi."

Kot je znano, je policija v torek zvečer izpustila pakistanskega prosilca za azil, saj preiskava ni dokazala, da je vpleten v napad. Kmalu zatem je Islamska država na svojem medijskem kanalu Amaq zapisala, da je napad izvedel "vojak Islamske države". Ob tem je de Maiziere zatrdil, da "ne bodo počivali, dokler napadalec ali napadalci ne bodo ujeti".

Varnostne ukrepe bodo prilagajali

Berlinski župan Michael Müller je sporočil, da so poostrili varnost po mestu. Na božičnih sejmih po mestu so namestili dodatne ovire in tam postavili dodatne policiste. "Prava stvar, ki jo moramo narediti, je, da imamo odprte oči — treba je biti previden. Toda lahko se varno gibljete na javnih krajih. Ni treba biti panični."

Medtem so v Berlinu znova odprli božične sejme, ki so bili po ponedeljkovem napadu zaprti. Varnostne ukrepe bodo povsod prilagajali trenutnim razmeram, je v torek napovedal de Maiziere, ki je ob tem poudaril, da se z ministri zveznih dežel strinjajo, da bi bila odpoved sejmov napačna odločitev. O ukrepih za okrepitev varnosti po napadu v Berlinu bo danes na izredni seji razpravljal notranjepolitični odbor spodnjega doma nemškega parlamenta, bundestaga.

Zapiranje cest okoli Buckinghamske palače

Varnostne ukrepe so poostrili tudi v Veliki Britaniji. V Londonu bodo tako po novem med tradicionalno menjavo kraljeve straže pred Buckinghamsko palačo, v kateri živi kraljica Elizabeta II, zaprte ceste v okolici.

