Sodišče: Jastogi pred kuhanjem v kropu ne smejo "neupravičeno trpeti"

Lastnik je bil kaznovan z denarno kaznijo

17. junij 2017 ob 11:01

Rim - MMC RTV SLO/Reuters

Italijansko kasacijsko sodišče je odločilo, da lastniki restavracij jastogov pred kuhanjem ne smejo hraniti na ledu, saj jim to povzroča "neupravičeno trpljenje" pred smrtjo.

Na prvi stopnji je tožbo proti nekemu lastniku restavracije v bližini Firenc sprožila skupina za zaščito živali, ki je opozorila, da v njegovi restavraciji še živi jastogi čakajo v hladilniku, preden jih vržejo v lonec z vrelo vodo.

Sodišče lastnika ni kaznovalo, zato so se ljubitelji živali pritožili na najvišje sodišče v državi, ki je imelo za njihov primer več posluha. Lastniku restavracije so naložili plačilo 2.000 evrov kazni in dodatnih 3.000 evrov sodnih stroškov.

Kuhanje v kropu je že "ustaljena navada"

Sodniki so svojo odločitev pojasnili z besedami, da dejstvo, da so jastogi običajno še živi, ko jih kuharji vržejo v lonec, še ne opravičuje tudi tega, da ljudje z njimi pred smrtjo neprimerno ravnajo. "Omenjen način priprave jastoga je zakonit, ker gre za že ustaljeno navado, kar pa ne velja za ravnanje s temi živalmi v času, ko čakajo, da jih bodo skuhali. Njihovo trpljenje pred kuhanjem je nesprejemljivo," so zapisali sodniki.

Namesto da kuharji jastoge in druge vrste rakov pred uporabo zadržujejo v hladilniku, je sodišče lastnikom restavracij z morsko hrano predlagalo, naj jih imajo spravljene v posodah z vodo sobne temperature.

A. P. J.