Modni velikan Ralph Lauren v Londonu odprl restavracijo

Ameriška ponudba v Londonu

26. februar 2017 ob 17:42

London - MMC RTV SLO

Ameriški modni oblikovalec Ralph Lauren je v Londonu pred dnevi odprl svojo restavracijo, imenovano The Polo Bar.

Modni oblikovalec se ne bo prvič preizkusil v gostinskih vodah, saj ima The Polo Bar in kavarno že v New Yorku, z njegovimi kavarnami pa se lahko pohvalita še Pariz in Čikago.

Novo londonsko restavracijo po poročanju Lonely Planeta prežema prefinjen in aristokratski duh. Restavracija je opremljena v slogu modne znamke Polo, na zelenih stenah, obitih s temnim opažem, visijo slike konj in okraski iz medenine, seveda ne manjkajo niti palice za polo ter udobni usnjeni naslanjači.

Restavracija, ki je le lučaj od trgovine Ralpha Laurena na ulici Regent Street, lahko gosti le 36 ljudi. Ponudba pa je precej ameriško obarvana, na meniju je tako med drugim nepogrešljiv hamburger s krompirčkom, klubski sendvič in solata Cobb, gostom pa je na voljo tudi Ralphova kava.

The Polo Bar, ki slovi po velikem izboru koktajlov, pogosto v svoje goste privabi znane obraze, Ralphovi ponudbi se med drugim ne morejo upreti Hillary Clinton, Gwyneth Paltrow, klan Kardashian, Laurenov stanovski kolega Valentino in Lionel Richie.

Sa. J.