Šmartno "na tondu"

Kulinarično-umetniški krog znotraj obzidja

16. junij 2017 ob 12:37

Goriška brda - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V Goriških brdih vse večji kos pogače poleg vinogradništva, vinarstva in sadjarstva reže tudi turizem. In Brici so pri ponudbi res izvirni.

Od petka ponujajo "Brda na krožniku" oziroma vabijo v najstarejšo srednjeveško vasico na vrhu enega od briških gričev s sloganom "Šmartno na tondu", kot krožniku pravijo Brike in Brici.

Vinarji, gostinci, zeliščarji, umetniki - Šmartno namreč slovi tudi kot vas slikarjev in keramikov - so se združili in popotnika popeljejo skozi zgodovino in zdajšnjost za obzidjem utrjene vasice. Tina Novak Samec, direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, je dejala: "Vračamo se h koreninam. Šmartno na tondu je naša nova turistična tržna niša - na tondu (krožniku) vam postrežemo mešanico enogastronomske ponudbe, začinjeno s spoznavanjem naše zgodovine, običajev, umetniškega utripa, in vse skupaj oplemeniteno z osebnim pristopom do vsakega gosta posebej."

San Martin: sprejem s kraljevskim razgledom

Nekajurno vodeno popotovanje se začne v San Martinu, restavraciji in hotelu tik pred vhodom v obzidano Šmartno. Sprejme vas gostiteljica Vesna Valentinčič: "Prva dobrodošlica je na naši terasi, od koder se odpira širok razgled vse od Alp do Jadranskega morja. Tudi v teh vročih poletnih mesecih tu zgoraj nenehno pihlja, tako da vam bo prijetno sveže. Še bolj pa vas bomo osvežili s kozarčkom hladne briške penine, in vašo kulinarično popotovanje začeli z briškimi dobrotami: domačimi salamami, slastnim pršutom, tolminskimi siri - no, zdaj imamo tudi v Brdih že sirarja z izjemnim kozjim sirom, domačo zelenjavo ... Zdaj seveda ne bodo manjkale niti češnje, v drugi polovici junija dozorijo najslajše."

V San Martinu dobite brošuro z vrisano potjo, gostiteljica Vesna vam pove še nekaj zanimivosti o Brdih, Brikah in Bricih. In po tej prvi krepčilni osvežitvi se že lahko odpravite proti drugi postaji "Šmartna na tondu".

Hiša Marica znotraj obzidja

Zdaj že vstopite skozi veličasten vhodni stolp v obzidano Šmartno. Na drugi postaji vas počaka Eva Mavrič iz Hiše Marica, restavracije s tradicionalno briško kuhinjo in vrhunskimi vini Belica, kjer ponujajo tudi prenočitve. Večino gostov, ki prvič vstopijo v srednjeveško Šmartno, očara podoba vasice z ozkimi uličicami, značilnimi hišami z izpahnjenkami, nad katerimi se dviguje zvonik največje cerkve v Brdih - v Šmartnem le po katerem drugem zavetniku imenovane, če ne po Svetem Martinu. V dvoranski cerkvi so izjemne freske in druge poslikave Toneta Kralja.

Eva Mavrič vam najprej pove zanimivo zgodbo o nastanku in zgodovini vasice: "Gradnik, naš pesnik Alojz Gradnik, je opisal Šmartno kot 'Orlovo gnezdo...' Od 16. stoletja do druge polovice 18. stoletja je bilo Šmartno res pomembna strateška obrambna točka, vključena v sistem utrdb, ki je Benečani niso nikoli zavzeli. Mejo so branili vojaški plačanci, ki so prihajali od daleč, precej jih je bilo uskoškega porekla. Obzidje med takratnimi sedmimi stolpi je bilo narejeno tako, da so bili prostori prehodni in so se vojaki lahko premikali v različne smeri. Naselje je imelo pred vhodnimi vrati dvižni most in bilo je obdano z globokim jarkom."

Po tem zgodovinskem orisu pa je že čas za ponovno razvajanje brbončic - na vrsti je glavna jed. Eva Mavrič iz Hiše Marica je dejala: "Naša hiša je dobila ime po noni Marici, izjemno kuharici. In marsikateri recept je pri nas še njen. Ponujamo tradicionalno domačo hrano. Zdaj v češnjevih tednih na primer svinjsko ribico v češnjevi omaki na zeliščni polenti, za katero zdrob meljemo v domačem mlinu. Zraven so naša vrhunska vina.. Menuje bomo seveda prilagajali sezonski ponudbo, prej smo imeli šparglje, zdaj so češnje, potem bo poletna zelenjava ..."

Oljčni bar "Pr'Naad"

Po glavni jedi se seveda prileže sladica - in tretja postaja šmart'nskega kulinaričnega kroga je v Oljčnem bari Pr'Naad v eni od treh šmart'nskih "gas". Sprejmeta vas Tatjana Šundovski Bašin in Borut Bašin. Njuna sladica je res vrhunska - orehovo-čokoladna torta s pridihom pomaranče, osvežujoče pokapljana z vrhunskim briškim oljčnim oljem. Njam! Za vse ljubitelje deviških hladno stiskanih olj pripravijo tudi pokušino zlatega eliksirja, kot se oljčnemu olju priklanjajo Brici. Pr'Naad pa se ponudba že usmerja tudi v umetniške vode. V zgornjem nadstropju imajo obsežno galerijo, spodaj pa prijetno prireditveno dvorano, kjer pripravljajo jazz, etno in folk koncerte.

Keramičarka in zeliščarka

Ponudba "Šmart'nskega tonda" se na četrti postaji ustavi pri keramičarki Tanji Rusjan. Svojo ustvarjalnico Gea ima sicer v sosednji vasici, v Kozani, v Šmartnem pa v lični trgovinici ponuja unikatne umetniške izdelke s pridihom briške zemlje in dediščine. Študirala pri priznanih italijanskih mojstrih keramike v Faenzi. Pri njej vsak udeleženec umetniško-kulinaričnega kroga po Šmartnem dobi tudi spominek.

Zadnja postaja pa je najbolj dišeči prostor sredi šmart'nskih gas, to je trgovinica Katjuše Reja s pomenljivim imenom Nona Luisa. Katjuša je po izobrazbi, prepričanju in načinu življenja predvsem ekologinja. Sama izdeluje naravno kozmetiko iz oljčnega olja, te dni pa pri njej diši predvsem po sivki, ki jo je ravnokar požela. Šmartno na tondu se pri Noni Luisi zaključi s tremi vrstami likerja iz oljčnega olja. Vrhunsko!

Kako do "šmart'nskega tonda"?

Kulinarično-umetniško popotovanje po Šmartnem pripravljajo dvakrat na teden v popoldanskih urah, vse informacije dobite na TIC-u Brda ali na briškem Zavodu za turizem. Cena je 39 evrov - za vso hrano, pijačo, voden ogled in spominek. Za "šmart'nski tond" si morate vzeti vsaj štiri urice, seveda pa lahko odkrivanje Šmartnega tudi podaljšate. Če se odločite, da bi v briškem "orlovem gnezdu", kot je Šmartno slikovito poimenoval pesnik Gradnik, tudi prespali, vam prenočišča ponujajo v hotelu San Martin in v Hiši Marica. Briški turistični delavci pa imajo za vas tudi že drugo vabilo: obisk vinskih kleti. Doslej je vodene oglede redno ponujala osrednja zadružna klet na Dobrovem, klet Goriške Brda, odslej pa so v novo vinsko pot povezali 15 zasebnih vinarjev.

Erika Kovačič Marinič iz briškega TIC-a je dejala: "Ker si je vse več naših gostov, turistov, želelo ogledati tudi manjše vinske kleti, smo se odločili, da pripravimo urnik briških odprtih hramov. Zdaj jih imamo petnajst - od manjših pa vse do tistih, ki so že svetovno uveljavljena imena v vinskem svetu. Vinska veriga se bo daljšala. Vse informacije dobite pri nas, v TIC-u na Dobrovem v grajskem obzidju ali na telefonski 05 39 59 594, pišete pa nam lahko tudi na tic@brda.si."

Besedilo in fotografije: Mojca Dumančič, TV Slovenija