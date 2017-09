Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Prleška gibanica se od prekmurske razlikuje predvsem po nadevu. Foto: BoBo

V Prlekiji si prizadevajo za poenoten recept prleške gibanice

Festival prleške gibanice

2. september 2017 ob 10:41

Ljutomer - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V Križevcih pri Ljutomeru bo potekala prireditev 4. Prleška gibanica, na kateri bodo to značilno prleško sladico ne zgolj predstavljali, temveč tudi ocenjevali in jo pripravljali pred očmi obiskovalcev.

"Komisija je ugotavljala, da so izdelki različni, da so se pojavljale določene napake, ki pa jih z ocenjevanjem želimo tudi odpravljati," je za Radio Slovenija pojasnila članica ocenjevalne komisije Frančka Lebarič.

V postopku za poenotenje recepta za prleško gibanico so zbrali kar 70 različic, pravi predsednica Kulturno, turističnega in izobraževalnega društva Kelih Tjaša Kos in dodaja, da je bilo največ razlik v višini gibanice, zato so v recept zapisali priporočilo: "Visoka mora biti od enega do dveh centimetrov in pol, števila plasti vlečenega testa pa nismo natančno definirali - le da mora biti med pet in devet plasti."

Prleška gibanica je, drugače od prekmurske, zgolj s skutnim nadevom resda nekoliko skromnejša, zato pa nič manj slastna, je za Radio Slovenija iz Prlekije še sporočila Lidija Kosi.

Nekaj več o pripravi prleške gibanice si lahko ogledate tudi v spodnjem prispevku.

Lidija Kosi (Radio Slovenija)