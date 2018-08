Video: Festival v Mariboru vabi z mesom krokodila in zebre

Drugi mariborski Street Food Market

31. avgust 2018 ob 14:16

Maribor - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Maribor bo ta konec tedna v znamenju kulinaričnih dobrot. Ljubitelji ulične hrane bodo lahko na Trgu Leona Štuklja na Street Food Marketu poskusili tudi meso krokodila, kenguruja in zebre.

Karavana Street Food Marketa se že drugo leto zapored na svoji poti po Avstriji ustavlja tudi v Mariboru, k tridnevnemu kulinaričnemu dogajanju pa je privabila tudi slovenske ponudnike.

Tako lahko obiskovalci na stojnicah okusijo bogato hrano z vsega sveta. Na voljo jim je karibska, argentinska, ameriška, nizozemska, avstralska in slovenska hrana ter pijača, nekaj zase pa najdejo tako vsejedi kot tudi vegani.

Oliver Chmelarz iz Aloha food truck je pojasnil, da imajo na njihovi stojnici krokodilje ražnjiče, kengurujevo in kamelje meso, medtem ko Stefan Roth iz House of Dogs pravi, da je "zdaj zelo priljubljena mešanica tipičnega ameriškega hot doga in azijskega okusa, zato se uporabljajo začimbe in okusi pri klasičnem hot dogu".

Da Mariborčani radi pokusijo hrano, ki v mestu ni vsakdanja, dokazuje tudi množičen obisk tovrstnih prireditev. Na tokratni izvedbi Street Food Marketa je bila namreč gneča še pred uradnim odprtjem.

"Čisto slučajno perutničke. To je sicer precej klasično? Bom pa jutri poskusil krokodila in kenguruja," je za Televizijo Slovenija pojasnil obiskovalec Vojko. Obiskovalka Saša pa je dejala, da je sicer tovrstne jedi že velikokrat jedla v tujini, ampak da je dobro, da se takšne stvari dogajajo tudi pri nas.

Več si lahko ogledate v spodnjem prispevku Televizije Slovenija.

VIDEO Kulinarične dobrote v Mariboru

P. B., Matej Korošec (TV Slovenija)