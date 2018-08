Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 5 glasov Ocenite to novico! V dolini reke Alme vinski turizem počasi raste, zanimanje za krimska vina se namreč povečuje. Foto: Televizija Slovenija

Zanimanje za krimska vina raste

Večkrat nagrajena

1. avgust 2018 ob 13:48

Simferopol - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Na krimskem polotoku so v sovjetskih časih proizvajali šampanjec in vino, ki ju je bilo mogoče kupiti v vseh republikah nekdanje države, zanimanje za vinarstvo po priključitvi Krima Rusiji pred štirimi leti raste.

Med najzanimivejšimi vinarji, ki so se pojavili na vinskem trgu, je vinska klet v dolini Alme, ki je na zadnjem pomembnem mednarodnem ocenjevanju vin v Londonu dobila tri bronaste in tri srebrne medalje.

V dolini reke Alma na zahodu polotoka Krim, na katerem so šampanjec in vina proizvajali že v časih carske Rusije in pozneje Sovjetske zveze, so prve trte zasadili pred desetimi leti. Vinska klet Dolina Alma je k sodelovanju povabila priznanega enologa iz Nemčije, in pet let pozneje so trgu prvič ponudili svoja rdeča in bela vina.

"Z grozdjem delamo zelo nežno. Naša stavba je zasnovana tako, da za premikanje drozge in grozdja izrabljamo naravni padec namesto črpalk, ki poškodujejo drozgo in jagode," je povedal enolog Thomas Doll.

Za dobro vino so pomembni podnebje, lega in zemlja

Tako kot za vsa dobra vina so tudi za krimska pomembni podnebje, lega in zemlja. Z nedavnega prestižnega mednarodnega ocenjevanja vin in žganih pijač v Londonu so se vinarji vrnili s tremi bronastimi in tremi srebrnimi medaljami.

"Naša bela vina si zaslužijo nagrade zaradi izjemne krimske prsti, sredozemskega podnebja z veliko sonca in marljivega dela vinogradnikov. Vse to skupaj daje našim belim vinom izjemno cvetlico, ki je navdušila tudi žirijo v Londonu," je pojasnila Marina Burilova iz krimske vinske kleti Dolina Alme.

Z vini so zadovoljni tudi kupci. Ena od obiskovalk kleti je povedala: "Zelo mi je všeč rizling. Odlično se poda k hrani, tako rekoč k vsaki jedi. Prileže se tudi poleti, saj je zelo sveže in aromatično."

Vinski turizem se počasi razvija, zanimanje za krimska vina raste.

VIDEO Krimska vina dobivajo medalje

Vlasta jeseničnik, Televizija Slovenija